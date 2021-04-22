Bu kalp sizi unutur mu?  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalleri sırasında yurt dışından gelen misafir çocukları evlerinde ağırlayan aileleri unutmadı. Bin 100 aileye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan anısına kendilerine anlamlı hediyeler verdi. KO-MEK Sepeti’nin en özel ürünlerinden olan Kandıra Bezi, Şömentabla Masa Örtüsü ile Şanlı Türk Bayrağımız, 23 Nisan’ın anısına ailelere iletildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından adlarına gönderilen hediyelerini alan aileler ise bu anlamlı davranış karşısında oldukça mutlu oldu.

Bİ DÜNYA EĞLENCE YÜREKLERİMİZDE

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 yıldır süregelen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen binlerce çocuğu Kocaeli’nde ağırladı. “Bi Dünya Eğlence” ile çocukların neşesine neşe katan Büyükşehir Belediyesi, pandemi dolayısıyla bu etkinliklerinden ve çok sevdiği minik dostlarından uzak kaldı.

BAŞKANIN VEFASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandeminin getirdiği tüm olumsuz şartlara rağmen, 23 Nisan coşkusundan ve ona anlam katan dostlarından vazgeçmediğini ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan öncesinde anlamlı bir çalışma başlatarak, vefasını bir kez daha ortaya koydu. 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen binlerce çocuğu Kocaeli’de misafirperver ailelerle ile irtibata geçen Büyükşehir Belediyesi, anlamlı hediyelerle ailelerin gönüllerinde taht kurdu.

NADİDE ÜRÜN KANDIRA BEZİ KO-MEK SEPETİ’NDEN

Ailelere gidecek olan hediye ise titizlikle seçildi. Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişi ile kentin tartışmasız en önemli değerlerinden biri olan Kandıra Bezi üzerinde karar verildi. Bu anlamlı ürünün seçimi ise KO-MEK Sepeti’nden yapıldı. Zira halen Kandıra Bezi’nin yaşatılmasında ve nesillere aktarılmasında en önemli merkezlerden biri KO-MEK olarak biliniyor. Kursiyerler, KO-MEK’te aldıkları eğitimle Kandıra Bezi’ni dokumaya öğreniyor. Ortaya çıkan ürünler ise KO-MEK Sepeti’nde vatandaşla buluşuyor. Böylece hem bir kültür yaşatılıyor, hem de kursiyerler aile ekonomilerine katkıda bulunuyor.

MİSAFİR ÇOCUKLARI AĞIRLAYAN AİLELER BELİRLENDİ

Hediyenin belirlenmesinin ardından, festivallerde misafir çocukları ağırlayan ailelerin listesi yapıldı. Bu doğrultuda; 2017-2018 ve 2019 yıllarında 23 Nisan Festivali kapsamında; İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez ve Derince ilçelerinde misafir çocukları ağırlayan aileler belirlendi. KO-MEK Sepeti’nden seçilen bin 100 adet Kandıra Bezi Şömentabla Masa Örtüsü, Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın mektubuyla ailelerin adreslerine elden ya da kargo aracılığıyla ulaştırıldı. Hediye paketlerinin içine ayrıca Şanlı Türk Bayrağımız eklendi.

“BAŞKAN BÜYÜKAKIN BİZİ YİNE UNUTMADI”

Yurt dışından gelen çocukları evlerinde sevgileriyle ve tüm dünyanın takdir ettiği Türk misafirperverliği ile ağırlayan aileler ise Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın bu anlamlı jesti karşısında oldukça duygulandı. Hediyelerini alan aileler, “Çok mutlu olduk. Başkanımız her zaman ki gibi bizi unutmamış. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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