Nesibe Aydın’da 23 Nisan coşkusu

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da coşkuyla kutlayacak. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için birbirinden eğlenceli atölyeler düzenleyen Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 23 Nisan coşkusunu bu yıl sanatla yaşatacak.
TÜM ÖĞRENCİLERE AÇIK
Tüm öğrenci ve velilere açık olan 23 Nisan sanat etkinliklerine katılmak için www.nesibeaydin.k12.tr üzerinden kayıt oluşturabilir, detaylı bilgi için görsel sanatlar zümresi öğretmenleriyle iletişime geçebilirsiniz. 23 Nisan Cuma günü zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinlik saat 12.30’da başlayacak.
EĞLENCELİ BİR GÜN
23 Nisan sanat etkinlikleri kapsamında Tuz Seramiği Atölyesi, Düş Kapanı Atölyesi, Pufypaint Atölyesi, 3D Tasarım Atölyesi, Teneke Kutu Saksı Atölyesi, Uçurtma Atölyesi ve İpten Mandala Atölyesi düzenlenecek. Çocuklar, birbirinden eğlenceli bu atölyelerde hem öğrenecek hem yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.