Nesibe Aydın’da 23 Nisan coşkusu

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da coşkuyla kutlayacak. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için birbirinden eğlenceli atölyeler düzenleyen Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 23 Nisan coşkusunu bu yıl sanatla yaşatacak.

TÜM ÖĞRENCİLERE AÇIK

Tüm öğrenci ve velilere açık olan 23 Nisan sanat etkinliklerine katılmak için www.nesibeaydin.k12.tr üzerinden kayıt oluşturabilir, detaylı bilgi için görsel sanatlar zümresi öğretmenleriyle iletişime geçebilirsiniz. 23 Nisan Cuma günü zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinlik saat 12.30’da başlayacak.

EĞLENCELİ BİR GÜN

23 Nisan sanat etkinlikleri kapsamında Tuz Seramiği Atölyesi, Düş Kapanı Atölyesi, Pufypaint Atölyesi, 3D Tasarım Atölyesi, Teneke Kutu Saksı Atölyesi, Uçurtma Atölyesi ve İpten Mandala Atölyesi düzenlenecek. Çocuklar, birbirinden eğlenceli bu atölyelerde hem öğrenecek hem yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.