Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Nis 2021 - 11:57- Eğitim G: 22 Nis 2021 - 11:58

Nesibe Aydın’da 23 Nisan coşkusu

Nesibe Aydınlılar, birbirinden eğlenceli atölyelerde 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak

mask

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl da coşkuyla kutlayacak. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan çocuklar için birbirinden eğlenceli atölyeler düzenleyen Nesibe Aydın Eğitim Kurumları, 23 Nisan coşkusunu bu yıl sanatla yaşatacak.

TÜM ÖĞRENCİLERE AÇIK

Tüm öğrenci ve velilere açık olan 23 Nisan sanat etkinliklerine katılmak için www.nesibeaydin.k12.tr üzerinden kayıt oluşturabilir, detaylı bilgi için görsel sanatlar zümresi öğretmenleriyle iletişime geçebilirsiniz. 23 Nisan Cuma günü zoom üzerinden gerçekleştirilecek etkinlik saat 12.30’da başlayacak.

EĞLENCELİ BİR GÜN

23 Nisan sanat etkinlikleri kapsamında Tuz Seramiği Atölyesi, Düş Kapanı Atölyesi, Pufypaint Atölyesi, 3D Tasarım Atölyesi, Teneke Kutu Saksı Atölyesi, Uçurtma Atölyesi ve İpten Mandala Atölyesi düzenlenecek. Çocuklar, birbirinden eğlenceli bu atölyelerde hem öğrenecek hem yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak hem de 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşayacak.
# eğitim

22 Nis 2021 - 11:57 - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Uzaktan eğitimin avantajları mask
Uzaktan eğitimin avantajları
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘sınav erteleme’ sorusuna yanıt mask
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ‘sınav erteleme’ sorusuna yanıt
Gebze Kroman Çelik İlkokulu'nda öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor mask
Gebze Kroman Çelik İlkokulu'nda öğrencilere hayvan sevgisi aşılanıyor
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü mask
LGS'de kontenjan da, öğrenci sayısı da düştü
Uzaktan eğitim… mask
Uzaktan eğitim…
Nesibe Aydın’ın festivalini kaçırmayın! mask
Nesibe Aydın’ın festivalini kaçırmayın!
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
İzmitli esnaf koronaya yenildi! mask
İzmitli esnaf koronaya yenildi!
Sirmen’in acı günü mask
Sirmen’in acı günü
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu! mask
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu!
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı mask
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı
Uşak’ta tanıdık kaynıyor! mask
Uşak’ta tanıdık kaynıyor!

GALERİ

Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı mask
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı
Kartepe'deki bir villaya polis baskını! mask
Kartepe'deki bir villaya polis baskını!
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu mask
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi mask
Salon sahne oldu, sanatçılar konserlerini böyle verdi
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL