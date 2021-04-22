3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey'de kurulu bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında 8 yıldır kalıp bakım ustası olarak çalışan ve aynı zamanda takım lideri olan Adem Bozkurt (39) gece vardiyasında çalıştığı sırada press makinasının arasına sıkışarak ağır yaralandı. Durumu fark eden iş arkadaşları Bozkurt’u makinenin arasından çıkartarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan ağır yaralı haldeki Bozkurt, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz işçi burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Körfez ilçesinde ikamet eden evli ve 1 çocuk babası olan ve eşi 3 aylık hamile olan Adem Bozkurt’un acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Adem Bozkurt’un cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.