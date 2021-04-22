Alınan bilgiye göre Kartepe Arslanbey'de kurulu bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında 8 yıldır kalıp bakım ustası olarak çalışan ve aynı zamanda takım lideri olan Adem Bozkurt (39) gece vardiyasında çalıştığı sırada press makinasının arasına sıkışarak ağır yaralandı. Durumu fark eden iş arkadaşları Bozkurt’u makinenin arasından çıkartarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan ağır yaralı haldeki Bozkurt, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz işçi burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Körfez ilçesinde ikamet eden evli ve 1 çocuk babası olan ve eşi 3 aylık hamile olan Adem Bozkurt’un acı haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Adem Bozkurt’un cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere İstanbul’a gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
22 Nis 2021 - 12:19- Asayiş Güncelleme: 22 Nis 2021 - 12:44
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kartepe Arslanbey’de bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında kalıp ustası olarak çalışan 39 yaşındaki Adem Bozkurt, pres makinesine sıkışarak ağır yaralandı. Bozkurt, kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.