KTO’DA Nisan ayı Komiteler Toplantısı yapıldı

Körfez Ticaret Odası Covit-19 ile mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans yöntemi ile gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Nisan Ayı komite toplantıları gerçekleştirildi.

4 GÜNDEM MADDESİ İLE TOPLANILDI

Körfez Ticaret Odası Nisan Ayı komite toplantılarının Covit-19 ile mücadele kapsamında telekonferans yöntemi ile yapıldığı toplantılarda 15 komite üyeleri ile görüşmeler yapıldı. Toplantıda Körfez ilçesi lojistik araştırması anketi, grup üye aramaları, Nisan ayı meclis toplantısı üye tanıtımı, Nisan ayı meclis toplantısı komite sunumları ile komite üyelerinin üyelerden aldığı sektörel sorunlar dinlenerek yetkili makamlara iletilmek üzere notlar alındı.