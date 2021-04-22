KTO’DA Nisan ayı Komiteler Toplantısı yapıldı

Körfez Ticaret Odası Covit-19 ile mücadele kapsamında toplantılarını telekonferans yöntemi ile gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Nisan Ayı komite toplantıları gerçekleştirildi.
4 GÜNDEM MADDESİ İLE TOPLANILDI
Körfez Ticaret Odası Nisan Ayı komite toplantılarının Covit-19 ile mücadele kapsamında telekonferans yöntemi ile yapıldığı toplantılarda 15 komite üyeleri ile görüşmeler yapıldı. Toplantıda Körfez ilçesi lojistik araştırması anketi, grup üye aramaları, Nisan ayı meclis toplantısı üye tanıtımı, Nisan ayı meclis toplantısı komite sunumları ile komite üyelerinin üyelerden aldığı sektörel sorunlar dinlenerek yetkili makamlara iletilmek üzere notlar alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.