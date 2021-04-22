Metin Gürcan DEVA İl Başkanlığı’nda

Genel Başkanlığını Ali Babacan’ın yaptığı Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nde ziyaretler sürüyor... Bu kez de DEVA Partisi kurucular kurulu üyesi ve bölge koordinatörü Strateji Uzmanı Metin Gürcan Kocaeli İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Başkanları ile buluştu. Daha önce de Kocaeli il başkanlığını ziyaret eden Metin Gürcan, Kocaeli İl Başkanlığı’nın çalışma performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gürcan şunları ifade etti, “Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın da ifade ettiği gibi gerçekten de Kocaeli İl Teşkilâtımız ‘Şampiyon’ unvanını layığıyla hak ediyor.

"KOCAELİ DEVA ÖRNEKTİR"

Gerek çok çok kısa bir sürede bütün ilçe başkanlıklarını kurmuş olması, gerek bütün kongrelerini tamamlamış olması, gerek hızla artan üye sayısı ve her geçen gün yeni kurulan mahalle temsilcilikleri ile Türkiye’ye örnek oluşturuyor. Bu örnek sadece DEVA Partisi il teşkilâtları için değil, Türkiye’mizdeki bütün partiler için de çalışkanlığı ve uyumu ile örnek teşkil ediyor. Bu nedenle başta Sayın İl Başkanımız, İl Başkan Vekilimiz, İl Başkan Yardımcılarımız, İl Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İlçe Başkanlarımız, İlçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Mahalle temsilcilerimizi tek tek tebrik ediyorum.

"ÜYELER ÇIĞ GİBİ ARTIYOR"

DEVA Partisi bir çığ gibi artan üye sayısı ve gönüllüleri ile bugün Türkiye’nin en önemli güvencesi olmuştur. Ülkemizin her yanında teşkilâtı olan ve korkmadan, ‘koruma ordusu’ olmadan gezebilen tek parti olduğumuz gerçeği bile DEVA’nın gerçek gücünü, halkın kendisi olduğunu ortaya koymaktadır. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ı sokakta gören her vatandaşımız “Gel bizi kurtar” diyor. Biz de buradan Sayın Genel Başkanımız Ali Babacan’ın dediği gibi ‘Dert varsa DEVA’sı da var!’ diyoruz...” dedi.