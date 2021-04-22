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22 Nis 2021 - 12:35- Gündem G: 22 Nis 2021 - 12:36

Servetiye Cephesi çocukların gözünden anlatıldı

Başiskele Kaymakamlığı’nın hazırladığı Servetiye Cephesi hikâye kitapları, birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle buluşmak üzere ilçedeki okul yetkililerine teslim edildi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Gel Gez Gör Başiskele Projesi kapsamında çocuklara tarihi en doğru şekilde anlatmak üzere çocukların dilinden hazırlanan Servetiye Cephesi kitabı baskıdan çıktı. Başiskele’deki okul öğrencileri tarafından yürütülen bir proje kapsamında hazırlanmasına başlanan eserin resimlerini de yine bir öğrenci olan Meryem Çalışkan çizdi. Aynı zamanda öğretmen olan Hasan Adıgüzel ve Aybüke Adıgüzel tarafından metinleri yazılan kitabın baskısını da kentin yayınevlerinden Melekler Yayıncılık yaptı.

KÜÇÜK BİR KIZIN GÖZÜNDEN ANLATILIYOR”

2019 yılı Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk tarafından hazırlandı. Ardından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenip Başiskele Kaymakamlığı’nın koordinatörlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığı ile hayata geçirildi. Gel Gez Gör Başiskele Projesi faaliyetleri kapsamında basılan Servetiye Cephesi hikâye kitapları ilçede okuyan birinci ve ikinci sınıf öğrencileriyle buluşmak üzere okul yetkililerine teslim edildi. Servetiye Cephesi hikâye kitabı, Kurtuluş Savaşı zamanında bölgede verilen milli mücadeleyi, o dönemde Başiskele’de yaşayan küçük bir kızın gözünden anlatılıyor.

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22 Nis 2021 - 12:35 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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