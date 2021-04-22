Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
22 Nis 2021 - 12:44- Siyaset G: 22 Nis 2021 - 12:45

Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu’na tepki “İktidar kendi kendini seçti”

TBMM Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu hakkında EŞİK tarafından yapılan açıklamada, “Böylece iktidar bloğu kendi seçimini kendi yaparak, kendi kendini seçti” ifadelerinde bulunuldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask

TBMM Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu toplanarak görevlendirme yaptı. Komisyon başkanlığı, başkanvekilliği ve sözcülüğü AKP'li vekillerden, katip üye ise MHP'li vekilden seçildi. Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi’nin de bileşeni olduğu, imzasının bulunduğu Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK), bugün TBMM Şiddet Araştırma Komisyonu'na dair açıklama yayınladı.

KENDİ KENDİNİ SEÇTİ”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İktidar bloğunun kendi kendini seçtiği, katılımcılıktan ve demokratik işleyişten uzak bir komisyon, kadına şiddeti nasıl araştıracak? Her zamanki gibi, TBMM’deki partilerin vekil sayısını esas alan bir görev paylaşımı yapıldı. Bu nedenle muhalefet partileri aday göstermedi ve oylamaya katılmadı. Böylece iktidar bloğu kendi seçimini kendi yaparak, kendi kendini seçti. Komisyon başkanlığına AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, başkanvekilliğine ise AKP Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal seçildi. AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek komisyon sözcülüğüne, MHP Konya Milletvekili Esin Kara katip üyeliğe seçildi.

DEMOKRATİK İŞLEYİŞTEN UZAK”

Katılımcılıktan ve demokratik işleyişten uzak olan bu seçim sonuçları, komisyonun iktidar söylemleri dışında herhangi bilgi ve politika üretemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Nitekim, muhalefet partilerinden mazeret belirtilmesine rağmen, Komisyon 22 Nisan Perşembe günü tekrar toplanmaya karar verdi. EŞİK 20 Nisan 2021 günü yaptığı basın açıklaması ile komisyonun iktidar bloğundan olan üyelerini, İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme girişimlerine derhal son verilmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması için girişimlerde bulunmaya çağırmıştı.”

Partilere göre Komisyon üyeleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi-10 milletvekili: Mehmet Şükrü Erdinç-Adana, Tuba Vural Çokal-Antalya, Pakize Mutlu Aydemir-Balıkesir, Nilgün Ök-Denizli, Mahmut Atilla Kaya-İzmir, Habibe Öçal-Kahramanmaraş, Hacı Ahmet Özdemir- Konya, Öznur Çalık-Malatya, Yelda Erol Gökcan-Muğla, Çiğdem Erdoğan Atabek-Sakarya

Cumhuriyet Halk Partisi-4 milletvekili: Gamze Taşcıer- Ankara, Aysu Bankoğlu-Bartın, Suzan Şahin-Hatay, Neslihan Hancıoğlu-Samsun

Halkların Demokratik Partisi-2 milletvekili: Filiz Kerestecioğlu Demir-Ankara, Semra Güzel-Diyarbakır

Milliyetçi Hareket Partisi -2 milletvekili: Hayati Arkaz-İstanbul, Esin Kara-Konya

İYİ Parti-1 milletvekili: Şenol Sunat-Ankara

# Kocaeli, İstanbul

22 Nis 2021 - 12:44 - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başkan Yıldızlı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı mask
Başkan Yıldızlı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
Cemil Yaman'a önemli görev! Başkan yardımcısı oldu mask
Cemil Yaman'a önemli görev! Başkan yardımcısı oldu
“Evde kalmak, yoğun bakımda  kalmaktan iyidir” mask
“Evde kalmak, yoğun bakımda  kalmaktan iyidir”
“Son 4 yılın hesabını istiyoruz” mask
“Son 4 yılın hesabını istiyoruz”
Bankacılık sektöründe  yeni bir çağ açılıyor mask
Bankacılık sektöründe  yeni bir çağ açılıyor
İYİ Partili isimden AKP'li isme destek! “Helal olsun sana" mask
İYİ Partili isimden AKP'li isme destek! “Helal olsun sana"
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
İzmitli esnaf koronaya yenildi! mask
İzmitli esnaf koronaya yenildi!
Sirmen’in acı günü mask
Sirmen’in acı günü
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu! mask
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu!
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı mask
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı
Uşak’ta tanıdık kaynıyor! mask
Uşak’ta tanıdık kaynıyor!

GALERİ

Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti mask
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı mask
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı
Kartepe'deki bir villaya polis baskını! mask
Kartepe'deki bir villaya polis baskını!
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu mask
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor mask
Kandıra taşı yöresel yemeklere lezzet katıyor
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL