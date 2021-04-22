Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu’na tepki “İktidar kendi kendini seçti”

TBMM Kadına Karşı Şiddet Araştırma Komisyonu toplanarak görevlendirme yaptı. Komisyon başkanlığı, başkanvekilliği ve sözcülüğü AKP'li vekillerden, katip üye ise MHP'li vekilden seçildi. Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi’nin de bileşeni olduğu, imzasının bulunduğu Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK), bugün TBMM Şiddet Araştırma Komisyonu'na dair açıklama yayınladı.

“KENDİ KENDİNİ SEÇTİ”

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İktidar bloğunun kendi kendini seçtiği, katılımcılıktan ve demokratik işleyişten uzak bir komisyon, kadına şiddeti nasıl araştıracak? Her zamanki gibi, TBMM’deki partilerin vekil sayısını esas alan bir görev paylaşımı yapıldı. Bu nedenle muhalefet partileri aday göstermedi ve oylamaya katılmadı. Böylece iktidar bloğu kendi seçimini kendi yaparak, kendi kendini seçti. Komisyon başkanlığına AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, başkanvekilliğine ise AKP Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal seçildi. AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek komisyon sözcülüğüne, MHP Konya Milletvekili Esin Kara katip üyeliğe seçildi.

“DEMOKRATİK İŞLEYİŞTEN UZAK”

Katılımcılıktan ve demokratik işleyişten uzak olan bu seçim sonuçları, komisyonun iktidar söylemleri dışında herhangi bilgi ve politika üretemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Nitekim, muhalefet partilerinden mazeret belirtilmesine rağmen, Komisyon 22 Nisan Perşembe günü tekrar toplanmaya karar verdi. EŞİK 20 Nisan 2021 günü yaptığı basın açıklaması ile komisyonun iktidar bloğundan olan üyelerini, İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme girişimlerine derhal son verilmesi ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanması için girişimlerde bulunmaya çağırmıştı.”

Partilere göre Komisyon üyeleri şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi-10 milletvekili: Mehmet Şükrü Erdinç-Adana, Tuba Vural Çokal-Antalya, Pakize Mutlu Aydemir-Balıkesir, Nilgün Ök-Denizli, Mahmut Atilla Kaya-İzmir, Habibe Öçal-Kahramanmaraş, Hacı Ahmet Özdemir- Konya, Öznur Çalık-Malatya, Yelda Erol Gökcan-Muğla, Çiğdem Erdoğan Atabek-Sakarya

Cumhuriyet Halk Partisi-4 milletvekili: Gamze Taşcıer- Ankara, Aysu Bankoğlu-Bartın, Suzan Şahin-Hatay, Neslihan Hancıoğlu-Samsun

Halkların Demokratik Partisi-2 milletvekili: Filiz Kerestecioğlu Demir-Ankara, Semra Güzel-Diyarbakır

Milliyetçi Hareket Partisi -2 milletvekili: Hayati Arkaz-İstanbul, Esin Kara-Konya

İYİ Parti-1 milletvekili: Şenol Sunat-Ankara