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22 Nis 2021 - 15:03- Asayiş G: 22 Nis 2021 - 15:04

2 çocuk annesi koronaya yenildi

Kandıra'da ikamet eden, Nezaket Demirtaş Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kandıra Çarşı Mahallesinde ikamet eden, emekli esnaf İzzet Demirtaş’ın eşi, 2 çocuk annesi Nezaket Demirtaş(58)kovid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Yukarı Süllü Camiinden alınarak Süllü Mezarlığında toprağa verildi.

22 Nis 2021 - 15:03 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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