Yenicuma’da namaz var açılış yok

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan Yenicuma Camii’nde son rötuşlar tamamlandı. Yaklaşık 4 yılda tamamlanan restorasyon sonrası iç düzenlemenin ardından, halılar başta olmak üzere detaylı temizliği gerçekleştirildi. Cuma günü açılış yapılması planlanan camide açılış programı iptal edildi. 23 Nisan nedeni ile 3 günlük kısıtlama ilan edilmesi nedeni ile Yenicuma Camii’nde açılış töreni yapılmayacak ancak Cuma namazı cemaat ile kılınacak.

“PROGRAM İCRA EDİLMEYECEK”

Süreç ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Sinan Cihan, “Bu sürecin maalesef takibi bizim tarafımızdan yapılmıyor. Süreç takibi restorasyonu yapan Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor. Normal şartlarda yarın için bir açılış programı planlanmıştı. Bölge müdürümüz ile sabahki görüşmemizi aktarayım size; son dakika gelişmelerine bağlı olarak Cuma günü kısıtlamaya dahil edildiği için açılış iptal edildi. Cuma namazı Camimizde kılınacak. Herhangi bir program icra edilmeyecek. Bölge müdürümüz Cuma namazında orada olacağını ifade etti. Tabi ben de orada bulunacağım” ifadelerini kullandı.