Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yemek Sepeti ve Getir uygulamasının çöktüğü öğrenildi. Sipariş vermek isteyen vatandaşlar uygulamanın iftar saatlerinde çöktüğünü görünce sosyal medya hesapları üzerinden şikayetlerini yağdırdı. Kocaeli’de dahil birçok şehirde iftar saatlerinde yoğun talep olması nedeniyle çöktüğü tahmin edilen Getir ve Yemek Sepeti uygulaması konuyla ilgili açıklama yapmadı. İftar saatlerinde online sipariş veremeyen vatandaşlar, pandemi kısıtlamaları nedeniyle kapalı olan market ve dükkanlardan da alışveriş yapamayınca mağduriyet büyük oldu. Bazı vatandaşlar twitter üzerinden “her yer kapalı akşam çalışanlar taş mı kemirecek” şeklinde isyan etti. İlerleyen saatlerde uygulamaların kullanılabilir hale geldiği öğrenildi.
22 Nis 2021 - 15:57- Gündem Güncelleme: 22 Nis 2021 - 15:58
Yemek Sepeti ve Getir çöktü
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yemek Sepeti ve Getir uygulamasının çöktüğü öğrenildi. Sipariş vermek isteyen vatandaşlar uygulamanın iftar saatlerin...
# Kocaeli
22 Nis 2021 - 15:57 - Gündem Yazdır
Muhabir Dilara Polat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.