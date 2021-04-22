Yemek Sepeti ve Getir çöktü

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yemek Sepeti ve Getir uygulamasının çöktüğü öğrenildi. Sipariş vermek isteyen vatandaşlar uygulamanın iftar saatlerinde çöktüğünü görünce sosyal medya hesapları üzerinden şikayetlerini yağdırdı. Kocaeli’de dahil birçok şehirde iftar saatlerinde yoğun talep olması nedeniyle çöktüğü tahmin edilen Getir ve Yemek Sepeti uygulaması konuyla ilgili açıklama yapmadı. İftar saatlerinde online sipariş veremeyen vatandaşlar, pandemi kısıtlamaları nedeniyle kapalı olan market ve dükkanlardan da alışveriş yapamayınca mağduriyet büyük oldu. Bazı vatandaşlar twitter üzerinden “her yer kapalı akşam çalışanlar taş mı kemirecek” şeklinde isyan etti. İlerleyen saatlerde uygulamaların kullanılabilir hale geldiği öğrenildi.