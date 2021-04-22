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22 Nis 2021 - 15:57- Gündem G: 22 Nis 2021 - 16:04

Başkan Aygün’den 23 Nisan Mesajı; Her Şey Sizinle Güzel

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
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 Çocuklar ve gençler için birçok önemli projeyi inşa ettiklerini belirten Başkan Aygün, “Her şey sizinle güzel” dedi

YARINLARIMIZIN TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZ

Başkan Aygün yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu özel ve anlamlı günün yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın her zaman olduğu gibi bu mutlu günlerinde de yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Pandemi dolayısıyla her ne kadar bayramı alanlarda kutlayamayacak olsak da hepimiz bu büyük coşkuyu gönüllerimizde yaşayacağız. Ayrıca 23 Nisan Cuma günü saat 14:30’da yerel müzisyenlerimizin sahne alacağı ve sosyal medya hesabımızdan (facebook.com/aygunzeki) canlı olarak yayınlayacağımız kutlama programımızda yine çocuklarımızla ve halkımızla bir arada olacağız. Bugüne dek defalarca ifade ettiğimiz gibi geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz projelerimizi belirlerken de daima önceliğimiz oldu.

GENÇLİK MERKEZLERİ İNŞA EDİYORUZ

Geride kalan iki yıllık süreçte çocuklarımız ve gençlerimiz için çok önemli tesisler inşa ettik. Dumlupınar Mahallesi’nde hizmete açtığımız Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi, ilçemizde spor ve eğitimin yeni merkezi oldu. Fatih Mahallesi’ndeki Bahattin Çelik Spor Kompleksi ve Fatih Gençlik Merkezi projelerimiz de yine çocuklarımız ve gençlerimize armağanımız. İnanıyorum ki bu sıkıntılı günler geride kalacak, bizler çocuklarımız ve gençlerimizle bu merkezlerimizde yeniden bir araya geleceğiz. Çocuklarımızı ve gençlerimizi çok seviyor ‘Her şey sizinle güzel’ diyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, başta kıymetli çocuklarımız olmak üzere halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum”

22 Nis 2021 - 15:57 - Gündem

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