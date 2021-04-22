Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Nis 2021 - 16:11- Asayiş G: 22 Nis 2021 - 16:13

2 Milyar dolarlık vurgun yapan Thodex kurucusunu komşusu anlattı

2 milyar dolarlık kripto parayla yurt dışına çıktığı öne sürülen Kripto Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in doğup büyüdüğü mahalledeki komşuları konuştu. Özer’in bir komşusu, olayı duyduklarında çok şaşırdıklarını belirterek, “Babası biraz uyanıktı ama o çocuklardan böyle bir şey beklemezdik” dedi.
mask

Kripto para borsasında milyar dolarlık vurgun yaparak kayıplara karışan Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaşadığı sokak görüntülendi. Mahalle sınırları içerisinde doğup büyüyen Özer’in komşuları konuştu. 5 yıl önce ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındığı öğrenilen Özer’in doğup büyüdüğü evin ise 2 yıl önce ailesi tarafından yıktırıldığı öğrenildi. Özer’in eski komşuları 5 yıl önce ailenin taşındığını belirterek, haberlerden olayı duyunca şaşırdıklarını söyledi.

 “BABASI BİRAZ UYANIKTI AMA O ÇOCUKLARDAN BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMEZDİK”

Yıllarca Özer ile aynı sokakta yaşayan Raşit Taş isimli vatandaş, “Bu aile 1982 yılından beri burada yaşıyordu. 5-6 yıl önce buradan ayrıldılar. Şu anda nerede olduklarını biz de bilmiyoruz. Arkamızdaki evleri vardı. Onu da yıktılar. Çocuklarını da tanırdık. Öyle bir şey nasıl yaptı, biz de hayret ettik. Öyle şeyleri yoktu. Haberleri okuyunca biz de şaşırdık. Babaları biraz uyanıktı ama o çocuklardan böyle bir şey beklemezdik” dedi.
# Kocaeli, İstanbul

22 Nis 2021 - 16:11 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eşya dolu kamyoneti dakikalar içinde soydular mask
Eşya dolu kamyoneti dakikalar içinde soydular
Sahte evliya Rafet efendi davasında istenilen cezalar açıklandı mask
Sahte evliya Rafet efendi davasında istenilen cezalar açıklandı
4 yaşındaki minik kızın polis korkusunu böyle yendiler mask
4 yaşındaki minik kızın polis korkusunu böyle yendiler
Polis baskınında 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi mask
Polis baskınında 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi mask
İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi
Sahte 100 TL'leri piyasaya süren 3 kişi tutuklandı mask
Sahte 100 TL'leri piyasaya süren 3 kişi tutuklandı
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
İzmitli esnaf koronaya yenildi! mask
İzmitli esnaf koronaya yenildi!
Sirmen’in acı günü mask
Sirmen’in acı günü
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu! mask
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu!
Uşak’ta tanıdık kaynıyor! mask
Uşak’ta tanıdık kaynıyor!
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı mask
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı

GALERİ

Caddede giderken otomobili ile çukura düştü mask
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti mask
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı mask
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı
Kartepe'deki bir villaya polis baskını! mask
Kartepe'deki bir villaya polis baskını!
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu mask
Kurtuluş savaşının en önemli mevzileri alkoliklerin mekanı oldu
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL