Bakandan Faruk Fatih Özer açıklaması! Saffet Sancaklı'nın oğlu getirdi

400 bin kullanıcısı olan yerli kripto para borsası Thodex'in sahibinin 2 milyar dolar vurgun yapıp yurt dışına kaçması gündeme bomba gibi düştü. Yüz binlerce yatırımcı mağdur olurken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlattı. Özer'in 20 Nisan Salı günü saat 19.50'de İstanbul Havalimanı'ndan Arnavutluk Tiran'a gittiği tespit edildi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TANIMIYORUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Faruk Fatih Özer ile çekildiği bir fotoğraf sosyal medyaya düştü. Konu hakkında açıklama yapan Çavuşoğlu, Özer'i tanımadığını söyledi.

Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019'da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."