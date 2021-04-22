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22 Nis 2021 - 16:45- Gündem G: 22 Nis 2021 - 16:46

Kadın muhtarlardan tüm kadınlara çağrı 

Kadın Muhtarlar Kocaeli Temsilcisi Bilge Saral, “Kadınlarımızın, virüsün yayılmasında ilk sırada olmasını kabul edemiyoruz. Biz Kocaeli’deki kadın muhtarlar olarak bu savaşı yine tüm kadınlarımızla birlikte savaşırsak çözebileceğimizi biliyoruz” dedi

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Kadın Muhtarlar Kocaeli Temsilcisi ve Gölcük Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanı Bilge Saral, koronavirüsün hızla yayılmasında etkili olan komşu gezmeleri, altın günü, dini söyleşiler, toplantılar gibi etkinliklerde bir araya gelen kadınlara seslendi. Saral, “Görünmeyen bir düşmanla çok ciddi bir savaş vermektedir. Biz Kocaeli’deki kadın muhtarlar olarak bu savaşı yine tüm kadınlarımızla birlikte savaşırsak çözebileceğimizi biliyoruz. Kadınlarımızın, virüsün yayılmasında ilk sırada olmasını kabul edemiyoruz” dedi. 

“KADIN İSTERSE HER ŞEYİ BAŞARIR”

Saral, “Öncelikle komşu gezmeleri, günlere bir süre ara vermeliyiz. Çocuklarımızı konunun ciddiyeti konusunda bilgilendirmeliyiz. Aşı konusunda duyarlı olmalı, sokak dedikodularına itibar etmeden çevremizdekileri aşı olmaya ikna etmeliyiz. Evlerimizde yaptığımız dini söyleşilere, toplantılara bir süre ara vermeliyiz. Tüm kadınlarımızı topyekun bu mücadeleye ve duyarlı olmaya çağırıyoruz. Kadın isterse her şeyi başarır” şeklinde konuştu.
# Kocaeli

22 Nis 2021 - 16:45 - Gündem

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