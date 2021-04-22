Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Nis 2021 - 17:50- Spor G: 22 Nis 2021 - 17:52

15 yıllık rüya gerçeğe dönüşüyor

Darıca’nın 15 yıldır kanayan yarası olan Nenehatun Amatör Spor Kompleksi projesi, nihayet hayata geçiyor.

mask

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın göreve gelir gelmez çalışmaları başlattığı ve Darıca gençliğine müjdeler getirdiği proje için tüm hazırlıklar tamamlandı. Muzaffer Bıyık sözünü tutuyor, Darıca kazanıyor. Göreve başladığı günden bu yana Darıca’nın temel sorunlarını birer birer çözüme kavuşturarak ilçenin çehresini değiştiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, binlerce gencin spor yaptığı Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’ne kazmayı vurarak Darıca gençliğinin yarınlarına ışık tutacak. Seçim beyannamesinde yer alan sözünü tutarak gönüllere giren Başkan Bıyık, Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.


İÇERİSİNDE FARKLI AMATÖR SPORLAR YAPILABİLECEK

Darıca’da gençlerin hayalini kurduğu projeyi hayata geçirecek olmalarının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Bıyık, “Darıcamızda bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Seçim beyannamemizde vatandaşlarımıza söz vermiş olduğumuz Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'nin çalışmalarına başladık. İçerisinde farklı amatör sporlarının yapılabileceği ve gençlerimizin hizmetinde olacak olan tesisimiz Amatör Spor Kulüplerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Bu önemli proje için Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve  Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a Darıcalı vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, Büyükşehir

22 Nis 2021 - 17:50 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Spor Kulüplerine Fair Play Şeref Bayrağı mask
Spor Kulüplerine Fair Play Şeref Bayrağı
Güler’den Milli halterciye başarı belgesi mask
Güler’den Milli halterciye başarı belgesi
KASKF de Akgül’ü kutladı mask
KASKF de Akgül’ü kutladı
Ali Düşmez-Recep Avcı  gerilimi yargıya taşındı mask
Ali Düşmez-Recep Avcı  gerilimi yargıya taşındı
İyi ki doğdun başkan mask
İyi ki doğdun başkan
Birtan Yavuz da koronaya yakalandı mask
Birtan Yavuz da koronaya yakalandı
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
İzmitli esnaf koronaya yenildi! mask
İzmitli esnaf koronaya yenildi!
Sirmen’in acı günü mask
Sirmen’in acı günü
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu! mask
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu!
Uşak’ta tanıdık kaynıyor! mask
Uşak’ta tanıdık kaynıyor!
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı mask
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı

GALERİ

Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım)
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü mask
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti mask
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı mask
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı
Kartepe'deki bir villaya polis baskını! mask
Kartepe'deki bir villaya polis baskını!
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL