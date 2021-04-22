15 yıllık rüya gerçeğe dönüşüyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın göreve gelir gelmez çalışmaları başlattığı ve Darıca gençliğine müjdeler getirdiği proje için tüm hazırlıklar tamamlandı. Muzaffer Bıyık sözünü tutuyor, Darıca kazanıyor. Göreve başladığı günden bu yana Darıca’nın temel sorunlarını birer birer çözüme kavuşturarak ilçenin çehresini değiştiren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, binlerce gencin spor yaptığı Nenehatun Amatör Spor Kompleksi’ne kazmayı vurarak Darıca gençliğinin yarınlarına ışık tutacak. Seçim beyannamesinde yer alan sözünü tutarak gönüllere giren Başkan Bıyık, Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.



İÇERİSİNDE FARKLI AMATÖR SPORLAR YAPILABİLECEK

Darıca’da gençlerin hayalini kurduğu projeyi hayata geçirecek olmalarının mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Bıyık, “Darıcamızda bir hayali daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Seçim beyannamemizde vatandaşlarımıza söz vermiş olduğumuz Nenehatun Amatör Spor Kompleksi'nin çalışmalarına başladık. İçerisinde farklı amatör sporlarının yapılabileceği ve gençlerimizin hizmetinde olacak olan tesisimiz Amatör Spor Kulüplerinin büyük bir ihtiyacını karşılayacak. Bu önemli proje için Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a Darıcalı vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.