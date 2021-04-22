1 Mayıs Kocaeli’de 30 Nisan’da kutlanacak!

DİSK, KESK, TTB ve TMMOB Kocaeli bileşenlerinin yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bugün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Murat Kürekci, KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Erdal Karakuş, DİSK Bölge Temsilcisi ve Genel İş Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük, Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Mehtap Yılmaz Maçkalı, Eğitim-Sen Şube Başkanı Suphi Yıldırım, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, HDP İl Yöneticileri, Emek Partisi, Sol Parti, halkevleri, SYKP, Kocaeli Kadın Platformu temsilcileri ile sendikalar katılım sağladı.

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHI SONRA BİLDİRİLECEK

Sırayla okunan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Kocaeli’de 1 hafta 1 Mayıs’ı görünür hale getireceğiz. Bilindiği üzere 1 Mayıs günü yasak gününe denk geliyor. Bütün Türkiye’de olduğu gibi biz de ana etkinliğimizi 30 Nisan tarihinde yapacağız. Yürüyüş güzergahı ve miting alanı sonradan bildireceğiz. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, ülkemizi ve dünyamızı göz göre göre büyük bir felakete sürükleyen neoliberal kapitalist düzene karşı emek ve bilim ile kurulacak yeni bir toplumsal düzenin şart olduğunu ifade etmiştik.

“İNSANLIĞIN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR”

Aradan bir yıl geçti. Mevcut düzenin insanlığın temel sorunlarının çözümünde ne kadar yetersiz olduğu çok acı bedeller ödeyerek bir kez daha görüldü. On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunmayan bu düzen COVID-19 salgınıyla insanlığın geleceğini tehdit ediyor. Şeffaf olmayan ve tartışmalı resmi verilerle bile COVID-19 salgınıyla mücadelede dünyanın en başarısız ülkelerinden birinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sermayenin ve patronların çıkarları için, akıl, bilim ve milyonların sağlığı yok sayılıyor. “Böyle salgın mücadelesi olmaz” diyor ve yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz.

“PANKARTLARIMIDA BULAŞAN BİR MUTASYON”

Salgın koşullarında bile ülkenin tüm kaynakları bir avuç şirkete peşkeş çekiliyor. Pandemiye dair aklın ve bilimin emrettiği tedbirleri almayanlar, zorunlu olmayan iş kollarında çalışmanın 28 gün durmasını reddedenler, hatta aldıkları kısıtlı tedbirleri bizzat kendileri çiğneyenler, lebalep kongrelerde halk sağlığı sorunu yaratanlar, 1 Mayıs yasaklarına pandemiyi gerekçe gösteriyor. Pandemi önlemleri alınarak, maske ve mesafeye dikkat ederek 30 Nisan ve 1 Mayıs 2021 tarihlerinde yapmak istediğimiz her türlü açık hava etkinliği yasaklanıyor. Kimi valilikler binalarımız başta olmak üzere kentlerin dört bir yanına asmak istediğimiz 1 Mayıs afişlerimiz ve pankartlarımızda bulaşan bir “mutasyon” keşfediyor. Bu ülkenin işçilerinin ve emekçilerinin aklıyla alay ediliyor.

TALEPLER SIRALANDI

Taleplerimiz ve hedeflerimiz için mücadeleyi yan yana büyüteceğiz: Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır. Çalışırken hastalanan emekçiler için COVID-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin. Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son. İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere. Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın. İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın. Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve sosyal desteklere kaynak. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın! Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın. Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın! İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın.”

İŞTE 1 MAYIS PROGRAMI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Kocaeli Birimlerinin yaptığı görüşmelerde pandemi koşulları da dikkate alınarak yapılacak eylem ve etkinlikler için oluşan kararlar:

Örgütlü olunan işyerlerinde bildiriler okunması, iş yeri önlerinde açıklamalar ve 1 Mayıs Mitingine çağrı yapılmasına,

Halkın en geniş kesiminden taleplerin de aktarıldığı videoların sosyal medyadan paylaşılmasına

DİSK-KESK-TTB ve TMMOB’nin her birisinin kendi imzalarıyla, binalarına 1 Mayıs temalı Pankartların asılmasına,

DİSK-KESK-TTB ve TMMOB’nin 1 Mayıs Temalı merkezi yapılarımızdan gelecek ortak afiş ve bildirilerin, sosyal medyada ve kamuya açık yerlerde asılması ve dağıtılmasına,

Yerelde bilboardların kullanılmasına,

1 Mayıs günü yapılacak merkezi etkinliklerinin yaygın şekilde duyurulmasına, akşam saat 21:00’de evlerin önlerinden, balkonlardan marş çalınması, pankart asılması vb etkinliklerin yapılması için kente çağrıda bulunulmasına,

“Umut Yan Yana!” genel slogan olarak belirlenmiştir. Umut Yanyana - etiketinin önüne her yapının kendi özgünlüğünde taleplerini içeren afişler paylaşmasına,

Yerel 1 Mayıs 2021 eylem ve etkinliklerin sosyal medya paylaşımlarında #izmit1mayıs2021, #gebze1mayıs2021 ve #umutyanyana etiketlerin kullanılmasına,

Ses araç(lar)ının ile kentte sesli 1 Mayıs'ı duyurmasına,

Yaygın olarak 29-30 Nisan 2021 günleri insanların “1 Mayıs” konulu kokartlar takmalarının sağlanmasına,

30 Nisan 2021 günü saat 15:00-18:00 saatleri arasında pandemi koşulları da dikkate alınarak 1 Mayıs Yürüyüş ve Miting yapılmasına

30 Nisan 2021 tarihli yapılacak etkinlikte, Üzerinde “Birlik, Mücadele, Dayanışma Yaşasın 1 Mayıs” vurgusu olan ve merkezi olarak dağıtımı yapılacak bez maskelerin kullanılmasına, (Sağlık açısından risk taşımaması için ikinci bir maske olarak en üste takılmasına özen gösterilecektir)