Büyükakın koltuğunu bıraktı! Duygusal anlar yaşandı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivallerinde yurt dışından gelen misafir çocukları evlerinde ağırlayan aileler ile bir araya geldi. Ziyarette ailelerin daha önceki yıllarda evlerinde konuk ettiği çocuklarla görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle bu yıl birbirlerinden ayrı kalan çocukların özlemi, duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

AİLELER ÇOCUKLARIYLA GELDİ

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye, Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıllardaki 23 Nisan Festivalinde yabancı çocukları ağırlayan Fatma- Selim Bektaş ile Yasemin-Mehmet Ünal çifti katıldı. Ziyarette Bektaş çiftinin oğlu Ömer Osman ile Ünal çiftinin kızları Bilge ve Ezgi de hazır bulundu.

BAŞKAN KONUKLARINI KAPIDA KARŞILADI

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, misafirlerini kapıda karşılayarak “Hoş geldiniz” dedi. Görüşmede Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuklarına bir sürpriz yaparak zoom üzerinden çocukları ve aileleri yabancı çocuklarla buluşturdu. Makedonya ve Bulgaristan ile yapılan bağlantı ile çocuklar 23 Nisan’da konuk ettikleri arkadaşları Yordanova ve Milena ile görüştü.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Arkadaşlarını karşılarında gören Ömer Osman ile Bilge ve Ezgi heyecanlarını özlem dolu sözlerle dile getirdi. İngilizce olarak yabancı arkadaşlarına seslenen çocukların bu hali aileleri ve Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükan’ı oldukça etkiledi.

ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ

Sevgi söyleriyle sonlanan video konferans görüşmesinin ardından konuşan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, üzüldüklerini gördüğü çocuklara moral verdi. Bu günlerin geçeceğini ve yeniden 23 Nisanları coşkuyla kutlayacaklarını söyleyen Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “Bu günler elbet geçecek ve bizler yeniden siz sevgili çocuklarımızın neşesine, 23 Nisan coşkusuna ortak olacağız” dedi.

“O ÇOCUKLARI EVLATLARINIZDAN AYIRMADINIZ”

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyakakın, görüşmede 41 ülkeden misafir çocukları her yıl Türk misafirperverliği ile ağırlayan ailelere teşekkür etti. “Sizler bu ailelerimiz arasında yer alıyorsunuz. Yurt dışından kentimize gelen çocukları kendi çocuklarınızdan ayırt etmeden misafir ettiniz. Yemeğinizi, aşınızı, evinizi paylaşıp, emanete en güzel şekliyle sahip çıktınız. Sizlere bu nedenle çok teşekkür ederim” dedi.

“DÜNYA TEMAS KURDUĞUMUZ İNSANLAR KADAR BÜYÜKTÜR”

Başkan, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalini düzenlerken, önemli bir hedefleri olduğunu kaydetti. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, “İstedik ki, çocuklarımız dünyanın başka bir ucundaki bir başka çocukla temas kursun. Çünkü bu sayede vizyon; oturduğu mahalleden, şehirden ülkeden dünyaya açılıyor. Çocuk böylece dünyayı düşünmeyi başlıyor. İnsanın baktığı açı değiştiği anda gördüğü şey de değişir. Dünya aslında temas kurduğunuz insanlar kadar büyüktür. Bu esnada konuşma isteği doğacaktır. İşte bu istek onu bir dil öğrenme gayretine itecektir. Farklılıkların öğrenilmesi de önemli bir fayda. Yani aslında başka dilde, başka renkte bir insanın da sonuçta bir insan olduğunu görüyoruz” dedi.

BAŞKANDAN ANLAMLI HEDİYELER

Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın görüşmenin sonunda KO-MEK Sepeti’nden seçilen hediyeler ile Şanlı Türk Bayrağımızı, 23 Nisan’ın anısına ailelere hediye etti. Başkan Doç. Dr. Büyükakın, çocuklara da kitap seti armağan etti.

AİLELERDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Başkan tarafından konuk edilen Fatma- Selim Bektaş ile Yasemin-Mehmet Ünal çifti ise bu anlamlı jest karşısında oldukça mutlu oldu. 23 Nisan’da yabancı çocukları evlerinde ağırlamaktan hem mutluluk hem de onur duyduklarını anlatan aileler, “Biz onları evimizde sevgimizle ve Türk misafirperverliği ile ağırladık. Büyükşehir’in bu anlamlı organizasyonuna katkı sunmak istedik. Başkanımız da bizi unutmamış ve bize bu anlamlı hediyeleri verdi. Bu vefa için biz de size teşekkür ediyoruz” dedi.