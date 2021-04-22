BBP’de İl Başkanı Elif Fatmanur Küpçü

Büyük Birlik Partisi İl Teşkilatı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile çocukları ile birlikte bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte çocuklara ikramlar yapılırken bir günlük il başkanı seçildi. İl Binası Konferans Salonunda yapılan etkinlikte çocuklara uçurtma hediye edildi. 23 Nisan nedeni ile bir günlüğüne il Başkanı olan Elif Fatmanur Küpçü kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

“KURTULUŞ MEŞALESİNİN YAKILDIĞI GÜNDÜR”

İl Başkanı Elif Fatmanur Küpçü konuşmasında, “Bugün büyük önder Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği çocuk bayramını kutlamak için toplandık. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün vatan topraklarımıza göz diken sömürgeci devletlere karşı milletimizin tek vücut olduğu gündür. Kurtuluş mücadelesinin meşalesinin yakıldığı gündür. Bir kurtuluş sesi duyuldu Amasya’dan. Bu ses yurdun 4 bir yanında yankılandı. Düşmanların yüreklerine kork saldı. Önce Erzurum’dan daha sonra Sivas’ta bölgenin milli irade temsilcileri ile toplantılar yapıldı. İş birlikçi hainlerden milleti kurtarmak için Ankara’da meclis açıldı. Gaz lambası ışığında meclis çalışmaya devam etti. Kahraman Ordumuz İnönü’de ve Sakarya’da düşmanı durdurdu. 3 yıldır işgal edilen Anadolu toprakları 10 günde kahraman ordumuzca kurtarıldı. 23 Nisan, Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk çocuk bayramıdır. İnsanlığın bir daha acı görmemesi dileği ile tüm çocukların bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı.