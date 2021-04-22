Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
22 Nis 2021 - 18:14- Asayiş G: 22 Nis 2021 - 18:17

Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralı

Gölcük'te, kazaya bakmak için hızını aniden azaltan sürücü nedeniyle 5 araç çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi, yaralandı. 

mask

Kaza, öğle saatlerinde, D-130 yolu Donanma Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönünde TIR ile otomobil çarpışırken, sürücüler kendi aralarında rapor tuttu. Bu sırada karşı yönden gelen sürücünün kaza yerine bakarken, hızını aniden azaltması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 41 GN 795, 06 BDN 551, 41 AFS 346, 48 V 2371 ve 34 AB 0066 plakalı 5 araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişiye, sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

22 Nis 2021 - 18:14 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı mask
Kocaeli'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Eşya dolu kamyoneti dakikalar içinde soydular mask
Eşya dolu kamyoneti dakikalar içinde soydular
Sahte evliya Rafet efendi davasında istenilen cezalar açıklandı mask
Sahte evliya Rafet efendi davasında istenilen cezalar açıklandı
4 yaşındaki minik kızın polis korkusunu böyle yendiler mask
4 yaşındaki minik kızın polis korkusunu böyle yendiler
Polis baskınında 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi mask
Polis baskınında 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi mask
İş makinesinden mazot çalan şüpheliye ev hapsi
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı mask
Yaşlı kadını kaçırıp tecavüz eden şüpheliler adliyede hüngür hüngür ağladı
İzmitli esnaf koronaya yenildi! mask
İzmitli esnaf koronaya yenildi!
Sirmen’in acı günü mask
Sirmen’in acı günü
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu! mask
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu!
Uşak’ta tanıdık kaynıyor! mask
Uşak’ta tanıdık kaynıyor!
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı mask
1 kişinin öldüğü dehşet veren kavgayla ilgili iddianame hazırlandı

GALERİ

Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu mask
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım)
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü mask
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti mask
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı mask
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı
Kartepe'deki bir villaya polis baskını! mask
Kartepe'deki bir villaya polis baskını!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL