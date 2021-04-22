Kaza, öğle saatlerinde, D-130 yolu Donanma Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönünde TIR ile otomobil çarpışırken, sürücüler kendi aralarında rapor tuttu. Bu sırada karşı yönden gelen sürücünün kaza yerine bakarken, hızını aniden azaltması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 41 GN 795, 06 BDN 551, 41 AFS 346, 48 V 2371 ve 34 AB 0066 plakalı 5 araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişiye, sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
22 Nis 2021 - 18:14- Asayiş Güncelleme: 22 Nis 2021 - 18:17
Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralı
Gölcük'te, kazaya bakmak için hızını aniden azaltan sürücü nedeniyle 5 araç çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi, yaralandı.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.