Kazaya bakmak için yavaşlayınca 5 araç çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde, D-130 yolu Donanma Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Karamürsel yönünde TIR ile otomobil çarpışırken, sürücüler kendi aralarında rapor tuttu. Bu sırada karşı yönden gelen sürücünün kaza yerine bakarken, hızını aniden azaltması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. 41 GN 795, 06 BDN 551, 41 AFS 346, 48 V 2371 ve 34 AB 0066 plakalı 5 araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 3 kişiye, sağlık görevlilerince ambulansta müdahale edildi. Kaza nedeniyle yolun 1 şeridi trafiğe kapandı. Araçların çekicilerle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım, normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.