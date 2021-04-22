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22 Nis 2021 - 18:25- Gündem G: 22 Nis 2021 - 18:29

Orman yollarında sanat yapıları yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Orman yollarında sanat yapıları yaptırılacak

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Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü Örendere, İhsaniye, Sincanlı İşletme Şeflikleri Muhtelif Orman Yolu Sanat yapıları yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

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22 Nis 2021 - 18:25 - Gündem

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