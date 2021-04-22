Hürriyet, Kocaelisporlu çocukları  İzmitliler Günü’nde sevindirecek

Kocaelispor’un kuruluş yıldönümü olan 24 Nisan’ı, Dünya İzmitliler Günü ilan eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, bu özel günü İzmitliler’e hediye etti. İzmit Belediyesi, Kocaelispor’un kuruluş yıldönümü ve Dünya İzmitliler Günü’nde yeşil-siyahlı formaya gönül veren çocukları sevindirecek.



23 NİSAN AKŞAMINA KADAR

23 Nisan Cuma gün bitimine kadar İzmit Belediyesine en fazla 20 saniyelik video gönderen çocuklar sürpriz hediyelerin sahibi olacak. Pandemi sürecinden psikolojik olarak olumsuz etkilenen, sınırlı saatlerde sokağa çıkabildikleri için evde kalmaktan sıkılan çocuklara moral olacak özel hediyelerle ilgili detayları Hürriyet bizzat açıkladı.



ÇOK ANLAMLI BİR ETKİNLİK

Çocukların Kocaelispor sevgisini pekiştireceklerini belirten belediye başkanı Hürriyet, “Hepinizin bildiği gibi 24 Nisan 2021, yeşille siyahın hayat bulduğu şanlı Kocaelispor’umuzun 55’inci yılı. Biz de bu kutlu günü İzmit Belediyesi olarak Kocaelispor’un doğduğu bu kentte, 24 Nisan Dünya İzmitliler Günü olarak ilan ediyoruz. Bizler için çok kıymetli olan bu önemli günde Kocaelisporlu çocuklarımız için çok anlamlı bir etkinlik düzenliyoruz” şeklinde konuştu.



ÇOCUKLARA SÜRPRİZ HEDİYELER

Çocuklardan tezahürat videoları isteyen Hürriyet, “Kocaelispor tezahüratlarını söyleyerek bizlere ulaştıran, Kocaelispor’umuzun geleceği olan çocuklarımız için birbirinden güzel hediyeler hazırladık. Haydi çocuklar! Sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşacağımız Kocaelispor tezahüratı videolarınızı 0532 166 41 41 numaralı whatsapp hattına bekliyoruz. Tribünde de dediğimiz gibi ’Vazgeçme. Sen asla pes etme. Adım adım yürüyoruz zafere’” dedi.