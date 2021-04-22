Hürriyet: Egemenlik milletimizin gelecek çocuklarımızındır

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “Varlığını, hürriyetine adamış bir milletin temsil edildiği, milli iradenin kalbi olan meclisimizin açılışının 101.yıl dönümündeyiz. Ulusun egemenliğine verdiği kıymeti tüm dünyaya gösteren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizin yegane teminatı çocuklarımıza bayram olarak hediye ettiği bugünde hepimiz çok gururlu ve mutluyuz.



ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ



Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde büyüyen çocuklarımıza emanet edeceğimiz gelecekle ilgili hiç kuşkumuz yok. Vatanına ve milletine bağlı, görev ve sorumluluklarının bilincinde, ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil eden, çağdaş çocuklar yetiştirmek için İzmit Belediyesi olarak imkanlarımızla çocuklarımızın yanındayız. İyi eğitim almalarından sağlık hizmetlerine ulaşmalarına, sosyalleşmelerinden sanatsal gelişimlerine kadar birçok alanda hizmetler üretiyoruz. Biliyoruz ki; egemenlik milletimizin, geleceğimiz ise çocuklarımızındır.



SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM



Tüm çocuklarımızın 23 Nisan heyecanını ve coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri için bu yıl da tüm sokak ve mahallelerimize 23 Nisan temalı araçlarla giderek pandeminin olumsuz etkilerini biraz olsun unutturmak istedik. Çocuklarımızın barış ve huzur içinde yaşayacağı bir ülke bırakmak için çalışmaktan da bir an bile vazgeçmeyeceğiz. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.