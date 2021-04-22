İzmit’te 23 Nisan coşkusu canlı yayınla paylaşılacak

Covid-19 salgınına rağmen bayram coşkusunu tüm kentte hissettirmek isteyen İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına erken başladı. Bayram kutlamaları kapsamında kukla gösterileri, şiir yarışması ve 23 Nisan temalı etkinlik tırlarıyla bayram coşkusunu İzmit sokaklarına taşıyan İzmit Belediyesi, Pandeminin izlerini de bir nebze olsun unutturmaya çalışacak.



KUTLAMALAR BU GECE BAŞLIYOR



Canlı yayınlara bu geceden itibaren başlayacak olan İzmit Belediyesi çocuklarımızın sesinden 23 Nisan şiir yarışmasının görüntülerini halkımızla buluşturacak. Vatandaşlarımız İzmit Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.