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22 Nis 2021 - 21:30- Gündem G: 22 Nis 2021 - 21:31

İzmit’te 23 Nisan coşkusu canlı yayınla paylaşılacak

Pandemi koşullarına rağmen 23 Nisan’ı tüm hemşehrileriyle birlikte coşkuyla kutlamak isteyen İzmit Belediyesi bayram heyecanını İzmit sokaklarından canlı yayınla paylaşacak

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Covid-19 salgınına rağmen bayram coşkusunu tüm kentte hissettirmek isteyen İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına erken başladı. Bayram kutlamaları kapsamında kukla gösterileri, şiir yarışması ve 23 Nisan temalı etkinlik tırlarıyla bayram coşkusunu İzmit sokaklarına taşıyan İzmit Belediyesi, Pandeminin izlerini de bir nebze olsun unutturmaya çalışacak.


KUTLAMALAR BU GECE BAŞLIYOR


Canlı yayınlara bu geceden itibaren başlayacak olan İzmit Belediyesi çocuklarımızın sesinden 23 Nisan şiir yarışmasının görüntülerini halkımızla buluşturacak. Vatandaşlarımız İzmit Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.
# İzmit, covid-19

22 Nis 2021 - 21:30 - Gündem

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