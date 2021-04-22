İzmit’te 23 Nisan coşkusu canlı yayınla paylaşılacak

Covid-19 salgınına rağmen bayram coşkusunu tüm kentte hissettirmek isteyen İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına erken başladı. Bayram kutlamaları kapsamında kukla gösterileri, şiir yarışması ve 23 Nisan temalı etkinlik tırlarıyla bayram coşkusunu İzmit sokaklarına taşıyan İzmit Belediyesi, Pandeminin izlerini de bir nebze olsun unutturmaya çalışacak.
KUTLAMALAR BU GECE BAŞLIYOR
Canlı yayınlara bu geceden itibaren başlayacak olan İzmit Belediyesi çocuklarımızın sesinden 23 Nisan şiir yarışmasının görüntülerini halkımızla buluşturacak. Vatandaşlarımız İzmit Belediyesi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.