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22 Nis 2021 - 22:42- Gündem G: 22 Nis 2021 - 22:44

KOÜ, Çalışanlarının Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor  

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile 10 iş kolunda faaliyet gösteren Türkiye Kooperatif,  Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ) arasında 1. Dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.  

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Kocaeli Üniversitesi, imzaladığı iş sözleşmeleriyle çalışanlarının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda hastane çalışanlarına yönelik imzalanan sözleşmenin ardından, şimdi de üniversite genelindeki sürekli veya geçici kamu işçilerini kapsayan bir sözleşmeye daha imza atıldı.

 

Kocaeli Üniversitesi ile KOOP-İŞ arasında imzalanan 1. Dönem toplu iş sözleşmesini KOÜ adına Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün yetkilendirmesiyle Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, KOOP-İŞ adına ise Bölge Başkanı Adnan Uyar imzaladı. İki yıllık bir süreci kapsayan sözleşme sendika üyesi olan sürekli veya geçici kamu işçilerini kapsayacak.

 

Üniversite temsilcileri ile sendika temsilcilerinin de hazır bulunduğu imza töreninde, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren, yaptığı açıklamada üniversite yönetimi olarak her zaman çalışanlarının yanında olduklarına vurgu yaptı. Bu yıl yapılan toplu iş sözleşmelerinin önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Eren, “Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün takdirleri ve yetkilendirmesi ile bugün üniversitemizdeki çalışanlarımıza yönelik toplu iş sözleşmesi imzalıyoruz. Bir önceki hastane çalışanlarımıza yönelik olduğu gibi bu sözleşme de oldukça önemli ve yönetim olarak çalışanlarımızın yanında olduğumuzun göstergesidir. Sözleşmenin hayata geçirilmesinde Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye, Genel Sekreter yardımcılarımız Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yeğin ve Aykut Ülkeok’a, sendika başkanları ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Sözleşmenin tüm çalışanlarımız ve üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi. Bölge Başkanı Adnan Uyar ise, sözleşmeyi imzalamaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, müzakere sürecinde göstermiş oldukları destekler nedeniyle başta Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü olmak üzere emeği bulunanlara teşekkür etti.

 

İş sözleşmesinin yapılması, muhtevası, yürütümü ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak, üretimi arttırmak, tarafların hak ve menfaatlerini dengelemek, karşılıklı iyi niyet ve güvenle iş barışını sağlamak, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemek amacıyla imzalanan toplu iş sözleşmesi Kocaeli Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleştirildi. 

# Kocaeli

22 Nis 2021 - 22:42 - Gündem

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