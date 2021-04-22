TDP İzmit'ten 23 Nisan mesajı

Uçar yayınladığı mesajında "Milletimizin iradesini ve ulusal egemenliğimizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101’inci yıldönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; bu vesileyle dünyanın hemen her yerinde savaş, açlık ve haksızlıklara maruz kalan tüm çocukların huzur ve barış içinde geleceğe umutla bakarak yaşamalarını diliyoruz." dedi.