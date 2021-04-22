Uçar yayınladığı mesajında "Milletimizin iradesini ve ulusal egemenliğimizi temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101’inci yıldönümünü ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; bu vesileyle dünyanın hemen her yerinde savaş, açlık ve haksızlıklara maruz kalan tüm çocukların huzur ve barış içinde geleceğe umutla bakarak yaşamalarını diliyoruz." dedi.
22 Nis 2021 - 22:59- Gündem Güncelleme: 22 Nis 2021 - 23:05
TDP İzmit'ten 23 Nisan mesajı
Türkiye Değişim Partisi İzmit İlçe Başkanı Haşmet Uçar 23 Nisan nedeniyle bir mesaj yayınladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.