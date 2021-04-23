Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
23 Nis 2021 - 09:36- Gündem G: 23 Nis 2021 - 09:38

Doğusel, 23 Nisan’ı kutladı
mask

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Denizciler olarak Cumhuriyet’in değerlerine daima sahip çıktıklarını belirten Doğusel, şunları söyledi: 

İLK VE TEK

“Türk Milleti olarak, milli egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. yaşı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.

Ulu Önder Atatürk’ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel taşlarını oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliğin bu topraklar için vazgeçilmez olduğunu dosta düşmana haykırmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu gün olan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlık ve egemenlik ışığının nesilden nesile coşkuyla aktarılmasını sağlamıştır.

Geleceğimiz için en büyük güvencemiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluş yıldönümünü kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyoruz.

# Kocaeli

23 Nis 2021 - 09:36 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TDP İzmit'ten 23 Nisan mesajı mask
TDP İzmit'ten 23 Nisan mesajı
KOÜ, Çalışanlarının Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor   mask
KOÜ, Çalışanlarının Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyor  
İzmit’te 23 Nisan coşkusu canlı yayınla paylaşılacak mask
İzmit’te 23 Nisan coşkusu canlı yayınla paylaşılacak
Hürriyet: Egemenlik milletimizin gelecek çocuklarımızındır mask
Hürriyet: Egemenlik milletimizin gelecek çocuklarımızındır
Hürriyet: Ağustos ayından beri  ruhsat talebimize yanıt bekliyoruz mask
Hürriyet: Ağustos ayından beri  ruhsat talebimize yanıt bekliyoruz
Hürriyet: İŞKUR Müdürü bizi unuttu mask
Hürriyet: İŞKUR Müdürü bizi unuttu
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Sirmen’in acı günü mask
Sirmen’in acı günü
Uşak’ta tanıdık kaynıyor! mask
Uşak’ta tanıdık kaynıyor!
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu! mask
540 kilo kokain yakalattı, müdürlükten oldu!
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi mask
3 ay sonra 2'nci kez baba olacaktı! Pres makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi
Kocaeli’de dinlenme tesisinde bulunan cesedin altından dram çıktı mask
Kocaeli’de dinlenme tesisinde bulunan cesedin altından dram çıktı
Kartepe'deki bir villaya polis baskını! mask
Kartepe'deki bir villaya polis baskını!

GALERİ

Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu mask
Kısıtlama öncesinde pazar alanları tıka basa doldu
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Uşakspor- Kocaelispor (Canlı anlatım)
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü mask
Caddede giderken otomobili ile çukura düştü
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti mask
Yeşil erik fiyatıyla iştah kesiti
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı mask
Sağlık çalışanlarına ettiği dua sonunda gözyaşlarını tutamadı
Kartepe'deki bir villaya polis baskını! mask
Kartepe'deki bir villaya polis baskını!
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL