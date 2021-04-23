Doğusel, 23 Nisan’ı kutladı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Doğusel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Denizciler olarak Cumhuriyet’in değerlerine daima sahip çıktıklarını belirten Doğusel, şunları söyledi:
İLK VE TEK
“Türk Milleti olarak, milli egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 101. yaşı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.
Ulu Önder Atatürk’ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı yöneten, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel taşlarını oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli egemenliğin bu topraklar için vazgeçilmez olduğunu dosta düşmana haykırmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulduğu gün olan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlık ve egemenlik ışığının nesilden nesile coşkuyla aktarılmasını sağlamıştır.
Geleceğimiz için en büyük güvencemiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin kuruluş yıldönümünü kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyoruz.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.