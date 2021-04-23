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23 Nis 2021 - 09:38- Gündem G: 23 Nis 2021 - 09:40

Gönüller kazanılıyor, Ramazan sofraları boş kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gönül Kazan Projesi’yle Ramazan sofralarına 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gönül Kazan Projesi’yle Ramazan sofralarını boş bırakmıyor. Yemek yapacak durumda olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara Ramazan ayı boyunca iftar ve sahurluk yemekler ulaştırılıyor. Vatandaşlar Ramazan ayında kendi evlerinde iftar ve sahur yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

GÖNÜLLER KAZANILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2011 yılından buyana Gönül Kazan Projesi ile sosyal belediyecilik kapsamında önemli bir hizmeti yerine getiriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor. Bu kişilerin evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde, herhangi bir yere gitmek zorunda kalmadan zahmetsiz bir şekilde sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanıyor.

RAMAZAN SOFRALARI “GÖNÜL KAZAN’’ İLE DONATILIYOR

Tüm yıl boyunca devam eden Gönül Kazan Projesi kapsamında yemek yapacak durumda olmayan ve yemek yaptıracak kimsesi bulunmayan vatandaşların kapılarına kadar getirilen sıcak yemekler, Ramazan Ayı’nda evlere daha bir bereketle geliyor. Ramazan ayında da kesintisiz devam eden bu hizmet ile vatandaşlara günlük 2 öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırılarak iftar ve sahur sofraları boş bırakılmıyor.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Multipl Skleroz (MS) hastalığı nedeniyle yemek yapmakta zorlanan S.D., sunulan hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirdi. Çocuğuyla birlikte kalan S.D., “Ramazan gelince Büyükşehir aklıma geliyor. Yemeklerim gelince rahatlıyorum. Yemeklerden çok memnunum” dedi. Büyükşehir’den gıda kolisi ve su faturası desteği aldığını belirten S.D., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Beyin ameliyatı geçirmiş olan 87 yaşındaki G.D. isimli vatandaş da evine sahur yemeği gelmesinden dolayı emeği geçenlere dualar etti.

BİLGİ İÇİN 153

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın sunduğu “Gönül Kazan” sıcak yemek projesinden yararlanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların bilgi için Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi olan 153 numaralı telefona ulaşmaları yeterli oluyor.

 

# Kocaeli, destek, Büyükşehir

23 Nis 2021 - 09:38 - Gündem

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