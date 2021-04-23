23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Çiftçi’nin koltuğuna oturan Özyürek, Çayırova ile ilgili düşüncelerini açıkladı. Özyürek, çocukların oyun oynayacağı park ile ders çalışabileceği yerlerin artırılmasını istedi. Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu’yu telefonla arayan Özyürek, Kitap Kahve projesinin hızlandırılarak bir an önce tamamlanmasını istedi. Başkan Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik edip başarılar dilediği Duygu Melek Özyürek’e hediye takdim etti.
23 Nis 2021 - 11:58- Gündem Güncelleme: 23 Nis 2021 - 12:00
Koltuğa oturunca projenin hızlandırılmasını emretti
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği 3. sınıf öğrencisi Duygu Melek Özyürek, Kitap Kahve projesinin hızlandırılarak bir an önce tamamlanmasını istedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.