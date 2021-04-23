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23 Nis 2021 - 11:58- Gündem G: 23 Nis 2021 - 12:00

Koltuğa oturunca projenin hızlandırılmasını emretti

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrettiği 3. sınıf öğrencisi Duygu Melek Özyürek, Kitap Kahve projesinin hızlandırılarak bir an önce tamamlanmasını istedi.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Çiftçi’nin koltuğuna oturan Özyürek, Çayırova ile ilgili düşüncelerini açıkladı. Özyürek, çocukların oyun oynayacağı park ile ders çalışabileceği yerlerin artırılmasını istedi. Başkan Yardımcısı Kenan Tuzcu’yu telefonla arayan Özyürek, Kitap Kahve projesinin hızlandırılarak bir an önce tamamlanmasını istedi. Başkan Bünyamin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik edip başarılar dilediği Duygu Melek Özyürek’e hediye takdim etti.

23 Nis 2021 - 11:58 - Gündem

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