DEVA Partisi, “23 Nisan’ı umutla kutluyoruz”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan DEVA Partisi İl Başkanı Adem Koç günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu. Koç, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı olarak; coşkuyla kutladığımız bu günlerde sadece çocuklar değil, bütün bir millet olarak bu sevinci ve gururu hep beraber yaşıyoruz. Bugün millet olarak ne kadar övünsek ve gurur duysak azdır. Dünyada, geleceğimiz olan çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram olan 23 Nisan’ı umutla kutluyoruz. Korona günlerinde, sıkı tedbirler altında bu önemli günü kutlarken; eski bayramları ve çocukların sokakları, caddeleri dolduran o cıvıl cıvıl seslerini ve kahkahalarını da özlüyoruz, ne yazık ki” dedi.

“ATATÜRK’Ü ÖZLEMLE ANIYORUZ”

“Diğer yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü olması münasebetiyle de millî egemenliğin önemini de bir kez daha idrak ediyoruz. Kurtuluş Savaşı gibi dünyaya karşı verilen zorlu bir süreçte dahi tek adam olmayarak ulusal egemenliği, parlamenter demokrasiyi ve Meclisi ön plana alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha özlem ve saygıyla yâd ediyoruz. Bugün yaşadığımız şu süreçte, tek adam rejimlerinin ülkeyi getirdiği ekonomik, sosyal, politik ve uluslararası platformdaki yalnızlaştırmasının neticelerini ne yazıktır ki hep beraber görüyoruz. Umut ediyorum ki, Türkiye, yine dünyada demokrasisi ile, ekonomisi ile ve hukukun üstünlüğüne duyduğu saygı ile yine bir yıldız gibi parlayacaktır. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, dertler varsa, DEVA’sı da vardır” dedi.