Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4. sınıf öğrencisi Damla Kılıç, İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Böyle bir günü kendilerine hediye ettiği için Atatürk’e teşekkür eden küçük Damla, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile sohbet etti. 4. sınıf öğrencisi Damla, İzmit Belediyesinin görev, sorumluluk ve işleyişi ile ilgili merak ettiklerini sordu. Park ve Bahçeler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’u arayarak Engelsiz Merdiven Projesi ile ilgili bilgi aldı. Sohbetin ardından Başkan Hürriyet küçük Damla’ya Türk Bayrağı ve Nutuk kitabını hediye ederek eğitim hayatında başarılar diledi.
23 Nis 2021 - 12:01- Gündem Güncelleme: 23 Nis 2021 - 12:02
Hürriyet koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti
4. sınıf öğrencisi Damla Kılıç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.