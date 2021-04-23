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23 Nis 2021 - 12:38- Asayiş G: 23 Nis 2021 - 13:05

Perşembe Pazarı’nda iki kişi bıçaklanmıştı! İlk duruşması görüldü

2018 yılında İzmit Perşembe Pazarı’nda iki kişinin bıçaklandığı olay ile ilgili kamu davası açıldı. Tanık V.Ü. olay ile ilgili olarak, “Gittiğimde kendisi mağdurlarla kavga halindeydi. Elinde bıçak vardı, karşılıklı olarak küfürleşiyorlardı” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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10 Ekim 2018 tarihinde İzmit’te bulunan Perşembe Pazarı’nda meydana gelen olayda, iddialara göre Ali E. damatları Tekin D. ve Hasan Ç. ile arabada oturdukları esnada Taner Ş. isimli şahıs yanlarına gelerek bir anda araçtakilere saldırdı. Olayda Ali E. ve Tekin D. bıçakla yaralanırken, Taner Ş. olay yerinden kaçtı. Ali E. ve Tekin D. hastanede tedavi olmalarının ardından durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAMU DAVASI AÇILDI

Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Ali E.’nin vücudunda kemik kırığı meydana geldiği ve basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığını, Tekin D.’nin kesiye bağlı hayati tehlike geçirerek yine basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı, şüpheli Taner Ş.’nin kendisine bıçak çekildiği şeklindeki ifadesi suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti. Savcı, şüpheli Taner Ş.’nin kasten yaralama suçu işlediğine kanaat getirerek kamu davası açılmasını talep etti.

ONU GİDİP ALMAMI İSTEDİ”

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralamak’ ve ‘Silahla Kasten Yaralama’ suçlarından açılan kamu davasının ilk duruşmasında tanıklar dinlendi. Sanık Taner S. SEGBİS bağlantısı nedeniyle katılamazken sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Tanık V.Ü. olay ile ilgili sanığın arkadaşı olduğunu belirterek “Olay tarihinde alkollü olduğunu, araç kullanamayacağını, başının belaya girebileceği söyleyerek onu gidip almamı istedi” dedi.

ELİNDE BIÇAK VARDI”

V.Ü. olay anı ile ilgili olarak, “Gittiğimde kendisi mağdurlarla kavga halindeydi. Elinde bıçak vardı, karşılıklı olarak küfürleşiyorlardı. Ben de korkarak ayrıldım ve polisi aradım. Olayda bir de sopa vardı; bu sopa olayda bulunan diğer kişilerden birinin elindeydi. Sanık benden polisi aramamı istemedi. Ben kendim aradım” şeklinde konuştu. Mahkeme, sanığın diğer duruşmaya katılması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

# İzmit, Kocaeli

23 Nis 2021 - 12:38 - Asayiş

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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