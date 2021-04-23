Moral Otobüsü Darıcalı çocukları eğlendirdi

Darıca Belediyesi, TBMM’nin kuruluşunun 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Darıcalı çocuklar için özel bir kutlama programı hazırladı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek organize edilen programla özellikle çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. 23 Nisan için hazırlanan Moral Otobüsü, şehir turu atarken Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz vatandaşların bayramını kutladı.

MORAL OTOBÜSÜ ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

Üstü açık Moral Otobüsü çocuklar için balonlar ve bayraklarla süslenerek şehir turu attı. Çocuk bandosu eşliğinde ana caddeler ve sokaklardan geçen Moral Otobüsü, site ve apartman önlerinde de durarak çocukların sevdiği şarkıları seslendirdi. Çocuklara yönelik gösteriler de yapan çocuk bandosu ekipleri, Darıcalı çocuklara 23 Nisan’da unutulmaz bir gün yaşattı. Darıcalı vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte pencere ve balkonlarına çıkıp bayrak sallayarak şarkılara eşlik ettiler. Gün boyu Darıca’nın bütün mahallelerini dolaşan Moral Otobüsü, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Programda çocuklara Türk bayrakları ve oyuncaklar da dağıtıldı.

BIYIK: “ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU HER ŞEYE DEĞER”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 23 Nisan’da özel bir program yapmak istediklerini ifade ederek “Bu yıl 23 Nisan’ı koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde kutladığımız için içimiz biraz buruk. Bu nedenle çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürmek için onlara sürpriz hazırladık. 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşamak için Moral Otobüsümüz çocuklar için yola çıktı. Şehir turu atan Moral Otobüsümüz, çocuk bandosu eşliğinde 23 Nisan coşkusunu vatandaşlarımızın sokağına, evine götürdü. Çocuklarımızın mutluluğu her şeye değer” şeklinde konuştu. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak Moral Otobüsü ile Darıcalı çocuklara moral verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.