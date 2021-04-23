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23 Nis 2021 - 13:02- Gündem G: 23 Nis 2021 - 13:05

Sokak sokak gezen muhtar, kayıp köpeğini arıyor

Körfez İlimtepe Mahallesi'nin muhtarı Kazım Elmas, sokak sokak gezerek, kaybolan 9 aylık Kangal köpeğini arıyor. Köpeğini bulana 5 bin lira ödül vereceğini söyleyen Elmas, görenlere de kendisine ulaşması için çağrıda bulundu.

Demirören Haber Ajansı
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Körfez'e bağlı İlimtepe Mahallesi'nin muhtarı Kazım Elmas, yaklaşık 9 ay önce dünyaya gelen Kangal cinsi köpeğini iş yerinin bahçesinde beslemeye başladı. Bahçede kalan köpek, 16 Mart'ta kayboldu. İlk olarak köpeğinin bahçenin çevresinde dolaştığını düşünen Elmas, tüm aramalarına rağmen bulamadı. Kaybolduğu günden itibaren sokak sokak gezerek, köpeğini arayan Elmas, sosyal medyadan da bulana 5 bin lira ödül vereceğini duyurdu. 

‘KOMŞU İLÇELERDE BİLE ARADIK, BULAMADIK’ 

Kayıp köpeğinin art niyetli kişiler tarafından çalınmış olabileceğini düşünen Kazım Elmas, “Yaklaşık 9 ay önce dünyaya gelmişti. Biz itinayla besliyorduk. 16 Mart'ta mahallemizde bulunan iş yerimizin bahçesinde kayboldu. Köpeğimizin çalındığını düşünüyoruz. O günden beri Körfez ilçesinin dört bir yanında hatta komşu ilçelerde  Derince’de, köylerde, her yerde köpeğimizi arıyoruz. Eşimize, dostumuza sorduk; çiftlik ve mandıra gibi beslenebileceği yerlere de sorduk ama daha bugüne kadar bir ize rastlamadık. Bulup getirene 5 bin lira ödül vereceğim; çünkü köpeğimiz benim için çok önemliydi. Köpeğim bana askerlik arkadaşımdan hediyeydi, doğduğu zaman bana göndermişti. Manevi tarafı da benim için çok ağır. Bu nedenle köpeğimi duyan veya görenlerin bana haber vermesini rica ediyorum” diye konuştu. 
# Körfez, Derince

23 Nis 2021 - 13:02 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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