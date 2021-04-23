WhatsApp’a yeni özellik geliyor: İlk kullanacak cihazlar belli oldu

2009 yılında kurulduktan sonra 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan WhatsApp ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı… Uluslararası teknoloji şirketleri ve medya kuruluşları WhatsApp’a yeni özellikler geleceğini duyurdu. WhatsApp’ın özellikle sosyal paylaşım platformu Snapchat’in geliştirdiği ve kısa sürede çok popüler olan “fotoğraf ve mesajların belirli bir süre içinde silinmesi” ile ilgili çalışmalar yürüttüğü açıklandı.

“SNAPCHAT GİBİ OLACAK”

WhatsApp üzerine sosyal medyada paylaşımlarda bulunan WABetaInfo isimli haber sitesi, “WhatsApp şu an kendi kendine silinen mesajlar ve fotoğraflarla ilgili bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Böylelikle rakibi Snapchat’in kullandığı özellikle fotoğraf ve videolar belirli bir süre içerisinde silinebilecek” yorumunu yaptı.

Öte yandan WhatsApp’ın fotoğraflardan ve videolardan ekran görüntüsü alınması durumunda karşı tarafa bir bildirim göndermeyeceği de kaydedildi.

ANDROID’DE KULLANILABİLİYOR

İngiliz tabloid basınında geniş yankı uyandıran bu gelişmenin henüz test aşamasında olduğu açıklandı. WhatsApp’ın bu güncellemeyi şimdilik Android işletim sistemine sahip cihazlarda kullanacağı belirtildi. Beta aşamasındaki güncellemeyi Android işletim sistemine ait cihazların kullanabileceği belirtildi.

Bu güncellemenin Apple’a ait cihazlara ve masaüstü bilgisayarlara gelip gelmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.