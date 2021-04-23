Kocaeli Şehir Tiyatroları çocuklara bayram havası yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara evde bayram havası yaşattı. Geçen sene de pandemi döneminde çocukları unutmayan Şehir Tiyatroları, bu yıl da masal kahramanları ile şehrin farklı noktalarında gezici tırla kortej düzenledi. Etkinliği gören ve duyan çocukların heyecanı ve sevinci ise görülmeye değerdi.

23 NİSAN ÇOŞKU İLE KUTLASIN DİYE

Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile mücadeleye devam ederken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda geçen sene olduğu gibi bu yıl da çocuklara özel bir etkinlik düzenledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile Kocaeli Şehir Tiyatrosu, çocukların 23 Nisan Bayramını evlerde de yaşaması için anlamlı bir etkinliğe imza attı.

MASAL KAHRAMANLARI ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, çocuklara evde bayram havası yaşatmak amacı ile masal kahramanlılarını çocuklarla buluşturdu. Şehir Tiyatroları gezici tırı ile kentin birçok noktasını ziyaret eden masal kahramanları, çocuklara ve ailelerine eğlenceli bir 23 Nisan geçirmesini sağladı. Aileler ve çocuklar balkonlara çıkarak 23 Nisan coşkusunu yaşama fırsatı buldu.

4 OYUN ONLİNE GÖSTERİMLE ÇOCUKLARLA BULUŞACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kocaeli Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenen 4 oyun online gösterim ile çocuklarla buluşacak. 23 Nisan Cuma günü saat 12.00’de Masal Odası, 14.00’de Minik Bulut Minnak, 16.00’da Hayal Perdesi ve 18.00’de Yaramaz Notlar oyunlarını çocuklar, tiyatro.kocaeli.bel.tr adresinden izleyebilecek.