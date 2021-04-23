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23 Nis 2021 - 15:35- Asayiş G: 23 Nis 2021 - 15:36

Koronavirüs Kocaeli'de bir can daha aldı!

İzmit'te ikamet eden Gülseren Demiroğlu Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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İzmit Tepecik Mahallesi Hamdi Açan Sokak üzerinde ikamet eden Almanya’dan emekli Osman Demiroğlu’nun eşi Gülseren Demiroğlu (79) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Gülseren Demiroğlu’nun cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
# İzmit, covid-19

23 Nis 2021 - 15:35 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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