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23 Nis 2021 - 15:34- Gündem G: 23 Nis 2021 - 15:43

"Ünvanımız 'Veteriner Hekim' ama sağlık çalışanı değiliz"

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı 'Veterinerler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bostancı, "Ünvanımız Veteriner Hekim ama sağlık çalışanı değiliz. Görevimiz esnasında darp ediliyoruz ama Sağlıkta Şiddet Yasasına tabi değiliz." dedi
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Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı 'Veterinerler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bostancı konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:  " Dünya Veteriner Hekimler Günü; Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ile Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün (OIE) girişimleri sonucunda her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü, o yıl için belirlenen bir tema çerçevesinde kutlanmaktadır. 2021 yılının teması ‘’Veteriner Hekimlerin Covid-19 Krizine Yanıtı’’ olarak belirlenmiştir.

Almanya'da Robert Koch Salgın Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Veteriner Hekim, Çin Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Veteriner Hekim, Covid-19 Aşısını üreten AstraZeneca'nın CEO'su Veteriner Hekim, Biontech ile birlikte Covid-19 aşısını geliştiren ve üreten Pfizer'in CEO'su Veteriner Hekim. Dünyada böyle iken ülkemizde; Ünvanımız Veteriner HEKİM ama sağlık çalışanı değiliz. Görevimiz esnasında darp ediliyoruz ama Sağlıkta Şiddet Yasasına tabi değiliz.

250 den fazla zoonoz hastalıkla bire bir mücadele ediyoruz ama yıpranma payını alıyor değiliz. Fiili Hizmet Zammımız Sağlık Çalışanları ile birlikte elimizden geri alındığında (2006) Sağlık çalışanları bu hakkı yıllar sonra kazanmışken (2018) bizler Fiili Hizmet Zammımızı geri kazanmış değiliz.

Aynı şekilde tehlikeli meslek sınıfındayız ama Fiili Hizmet hakkına sahip değiliz. Sağlıklı gıdanın sofralara ulaşmasında direk etkili iken TEK SAĞLIK kapsamında değiliz. Bu kentte ve tüm şehirlerde sahipsiz hayvanların sorumlusuyuz ama tek sorumlu biz değiliz. Köydeyiz, mezradayız gecenin 3ünde yollardayız, bir cana dokunuyor sağlık hizmeti veriyoruz. Ama biz sağlık çalışanı değiliz. Virüs izole ediyoruz, beşeri aşı üretiyoruz ama covid-19 öncelikli aşılama riskli grupta değiliz.

Evet biz Veteriner Hekimlerin bunlara yanıtı; Faz-3 aşamasına gelen yerli covid aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Faz-1 aşamasına gelen yerli covid aşısını geliştiren Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Veteriner Hekim Prof Dr. Osman Erganiş hocalarımızın yerli aşı üretimini gerçekleştirmesi olacaktır. Mesai mefhumu gözetmeksizin her şeye rağmen işini severek yapan, umudunu kaybetmeden azimle mesleki çalışmalarını sürdüren, mesleğimize değer katan tüm meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlarım.
# covid-19, Kocaeli

23 Nis 2021 - 15:34 - Gündem

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