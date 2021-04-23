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23 Nis 2021 - 15:54- Eğitim G: 23 Nis 2021 - 15:57

Kocatepe İlkokulu, tablet bağımlılığına savaş açtı

İzmit Kocatepe İlkokulu, teknoloji çağında faydaları olduğu kadar zararları da etkili ve verimli kullanılmadığında büyük sorunlara sebep olan tablet ve telefon bağımlılığına “Tabletime Küstüm Çiçek Açtım” sloganıyla başlattıkları “Hayatın Renklerini Kaçırma” adlı proje ile savaş açtılar

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İzmit Kocatepe İlkokulu öğretmenlerinden 4/A Sınıf Öğretmeni Burcu Kızılay’ın kuruculuğunda tablet ve telefona karşı öğrencileri korumak, sosyalleştirmek ve pandemi sürecinde uzak kaldıkları oyun ve sanatsal etkinliklere kavuşturmak için “Tabletime Küstüm, Çiçek Açtım” sloganıyla başlatılan “Hayatın Renklerini Kaçırma” adlı eTwinning projesi tüm hızıyla sürüyor. Okul Müdürü Oğuz Demirci ve 1/D sınıfı öğretmeninin de yer aldığı projede öğrencilere yönelik örnek çalışmalar yer alıyor.

5 ÜLKEDEN 15 ÖRETMEN İLE

Proje Türkiye, Arnavutluk, Ukrayna, Tunus ve Azerbaycan’dan olmak üzere 15 öğretmenle eğlenceli ve öğretici bir şekilde sürdürülüyor. Sadece öğrencilere rehber olarak yardımcı olunan bu projede Playback, Sessiz Sinema, Zeka Oyunları, Bitki Ekme ve Yetiştirme, Masal Üretme, Hikâye Üretme, E Book Yazma, Şiir Yazıp Şarkı Besteleme, Tablet ve Telefonun Zararlarına Yönelik Araştırmalar Yapıp E Book Yazma, E-Gazete Oluşturma, Gölge ve Parmak Oyunları Oynatma, Akrostiş Yazma gibi birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

"TÜM ÇOCUKLARIMIZIN BAYRAMINI KUTLUYORUZ”

Projenin amacından söz eden proje üyesi öğretmenler, “Amacımız öğrencilerimizin bağımlılık yaratan tablet ve telefon oyunlarına alternatif olarak daha faydalı etkinliklerin olduğunun farkına varmaları, öğrencilerimizin aile bireyleri ve arkadaşları ile sosyalleşmelerini sağlamaktır. ‘Yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ diyen Ulu Önderimiz Atatürk’ün sözünü dinleyip zeki, çevik ve ahlaklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı proje üyeleri olarak kutluyoruz. Çocukları önemsiyoruz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

# İzmit

23 Nis 2021 - 15:54 - Eğitim

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