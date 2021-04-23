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23 Nis 2021 - 16:00- Spor G: 23 Nis 2021 - 16:01

Semih ve Serhat gerildi

Kocaelispor’un Uşakspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında zaman zaman hararetli anlar yaşandı. İlk yarı sessiz, sakin bir şekilde tamamlanırken ikin...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor’un Uşakspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında zaman zaman hararetli anlar yaşandı. İlk yarı sessiz, sakin bir şekilde tamamlanırken ikinci 45 dakikadaki ikili mücadeleler çatırtılı geçti. Bu pozisyonların birinde, sağ kanattan topla bindiren Semih, Serhat’ın faulü ile yerde kaldı. Semih düşerken yardımcı hakeme de çarptı. Kendisine yapılan faulün ardından bir anda rakibinin üzerine giden Semih, Serhat’ın boğazını sıktı. Tarafları ise Burak Süleyman sakinleştirdi. Maçın hakemi iki futbolcuyu da uyarırken, kartını kullanmadı. Karşılaşma sonunda futbolcular yaşadığı olayı unuttu ve bir birine başarı dileğinde bulundu.

23 Nis 2021 - 16:00 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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