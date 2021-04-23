Kocaelispor’un Uşakspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında zaman zaman hararetli anlar yaşandı. İlk yarı sessiz, sakin bir şekilde tamamlanırken ikinci 45 dakikadaki ikili mücadeleler çatırtılı geçti. Bu pozisyonların birinde, sağ kanattan topla bindiren Semih, Serhat’ın faulü ile yerde kaldı. Semih düşerken yardımcı hakeme de çarptı. Kendisine yapılan faulün ardından bir anda rakibinin üzerine giden Semih, Serhat’ın boğazını sıktı. Tarafları ise Burak Süleyman sakinleştirdi. Maçın hakemi iki futbolcuyu da uyarırken, kartını kullanmadı. Karşılaşma sonunda futbolcular yaşadığı olayı unuttu ve bir birine başarı dileğinde bulundu.
23 Nis 2021 - 16:00- Spor Güncelleme: 23 Nis 2021 - 16:01
Semih ve Serhat gerildi
Kocaelispor’un Uşakspor ile oynadığı maçın ikinci yarısında zaman zaman hararetli anlar yaşandı. İlk yarı sessiz, sakin bir şekilde tamamlanırken ikin...
23 Nis 2021 - 16:00 - Spor Yazdır
Muhabir Erdem Övüç
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket İzmit Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.