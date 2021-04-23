Şiddet gördüğü eski sevgilisi yüzünden otomobilde yaşıyor

İstanbul Sultanbeyli'de bakliyat işi yaptığı sırada tanıştığı eski sevgilisi S.D.'den şiddet gördüğünü iddia eden Yasemin Taşdelen, şikayetçi oldu. Mahkeme, S.D. hakkında 4 ay süre ile Yasemin Taşdelen'in iş yeri ve evine yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, eşyalarına zarar vermemesine karar verdi. Ancak S.D. tehditlerini sürdürdü. Korkudan evine gidemeyen Taşdelen, 15 gündür otomobilinde yaşamını sürdürüyor.

'BENİ HALA TEHDİT EDİYOR EVİME GİDEMİYORUM'

Kocaeli'ye gelen Taşdelen, ilk başlarda maddi sıkıntı yaşayan sevgilisine kendi isteğiyle para verdiğini söyledi. Zamanla sevgilisinin kendisinden zorla çek yapraklarını aldığını belirten Taşdelen, "Sadece bunlarla kalmadı, örgüt tehdidi ile ormana götürerek, kafama silah dayayarak, iş yerinde dayak atarak, çeşitli sebepler göstererek benden bir sürü paralar aldı. Bu nedenle ticaretim zora girdi, ödemelerimi yapamadım. Gittiğim yerlerden sonuç alamadım. Uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen bu kişi beni hala tehdit ediyor, bu nedenle evime gidemiyorum" dedi.

'BİR GÜN ÖLDÜRÜLECEĞİME İNANIYORUM'

Sürekli tehditler aldığını ve eve gitmesi durumunda eski sevgilisinin kendisini bularak şiddet uygulamasından veya öldürmesinden korktuğunu belirten Yasemin Taşdelen, şöyle konuştu:

"Bana güvenen bir firmanın verdiği destekle kiralanan araçta yaşıyorum. Yarın Darıca’dayım, diğer gün Ümraniye’deyim veya İzmit’teyim veya Avrupa yakasındayım, oto parklardayım, arabayı uygun bir yere çekiyorum, geç saate kadar dolaşıyorum, hayatım bu şekilde geçiyor, kaçabildiğim kadar kaçıyorum. Üzerimde hiçbir şekilde param kalmadı, hâlâ tehdit ediliyorum, can güvenliğim yok. Ancak ticari itibarım hala var benim, firmalar da bana güveniyor, ama bu kişi yüzünden devam etmek istediğim ticaretimi yapamıyorum. Ben ticaretime devam etmek istiyorum. Türkiye’de öldürülen diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum, şikayet dilekçelerim var, ben de bir gün bir yerde öldürüleceğim buna inanıyorum artık ve ben bu konuda yetkililerin yardım etmesini istiyorum."