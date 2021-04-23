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23 Nis 2021 - 16:56- Gündem G: 23 Nis 2021 - 16:58

Başkan Kocaman koltuğu devretti  

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu Metehan Kaya’ya devretti.    

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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık koltuğunu Osmangazi İlkokulu 4’ncü sınıf öğrencisi Metehan Kaya’ya devretti. Başkan Kocaman, yeni başkan Kaya’ya yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek’te temsili törene katıldı.

 

Yeni başkan Metehan Kaya “Belediye Başkanı olarak yeni projelerimiz akıl ve zeka geliştirici atölyelerin kurulmasını istiyorum. Kartepe’ye ulaşımda zorluk yaşamaktadır. Kartepe’den şehre teleferik yapılmasını istiyorum. Okullarda gereken çevre düzenlemelerinin yapılması önemlidir” dedi. 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tekrar tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Geleceğimizin teminatı olan geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızı hepsini sevgiyle kucaklıyor, gözlerinden öpüyorum. Kartepe Belediyesi olarak çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için canla başla çalışıyoruz. Yarının büyükleri olacak çocuklarımız inanıyorum ki ülkemizi daha güzel günlere taşıyacak” açıklamasında bulundu.  

 

Sözlerine devam eden Başkan Kocaman “Bugün Başkanımız Metehan Kaya… Biz talimatlarımızı aldık, başkanımızın projelerini bir an evvel hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

# eğitim

23 Nis 2021 - 16:56 - Gündem

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