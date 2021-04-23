Ulusal bayramların coşkuyla kutlanması için vatandaş odaklı programlar düzenleyen İzmit Belediyesinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle organize ettiği etkinlik büyük coşku yaşattı. 101.yıl kutlamaları heyecanını İzmit’in toplamda 102 mahalle ve köyüne ulaştırarak halka içe içe gururlu ve mutlu bir gün geçiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet kısıtlı da olsa halkla kutladıkları bayramın herkese moral olduğunu, nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu bayramları da hep birlikte kutlamayı istediğini söyledi.
23 Nis 2021 - 17:25- Gündem Güncelleme: 23 Nis 2021 - 17:27
101.yılında 102 mahallede bayram coşkusu yaşanıyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı mesafeli de olsa halkla birlikte kutlayan İzmit Belediyesi, 101.yılında 102 mahalle ve köyde kutlama yaptı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.