Sancaklı’dan kripto dolandırıcılığı açıklaması

20 Nisan tarihinde Thodex isimli şirketin tüm akışını durdurarak 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçan şirket sahibi Faruk Fatih Özer’in Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı ile ortak olduğu ortaya çıktı. “Hoppara” ismiyle 28 Eylül 2020 yılında kurulan şirkette Milletvekili Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı ile Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yönetim kurulu üyesi olduğu belirlendi.

BAKANA BİRLİKTE GİTMİŞLERDİ

Şirket, ödeme ve elektronik para hizmetleri konusunda çalıştığı belirtilirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mert Sancaklı ve Faruk Fatih Özer’in aynı fotoğraf karesinde yer almasıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu Fatih Özer’i tanımadığını söyledi. Çavuşoğlu, Fatih Özer’in 26 Aralık 2019 tarihinde MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiği randevuya eşlik ettiğini belirtti. Şirketin faaliyete geçip geçmediği ise bilinmiyor.

“ŞEREFİMLE MİLLETVEKİLLİĞİ YAPIYORUM”

Konuyla ilgili Milletvekili Sancaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sancaklı açıklamasında, “Son bir kaç gündür kamuoyunu meşgul eden dolandırıcılık iddialarıyla ilgili oğlumun ve benim adımın geçtiği olaylardan büyük bir üzüntü duyuyorum. Şerefle taşıdığım milli takım şuurunu ve Ayyıldızlı Al Bayrağı yaşatmak ve ona leke kondurmamayı hayat anlayışı olarak benimsemişimdir. Bu anlayışın ifadesi olarak Türk milletinin en şuurlu siyasi merkezi olan MHP'de şerefimle milletvekilliği yapıyorum” dedi.

“FİİLİ HİÇBİR BAĞI OLMADI”

İddialar ile ilgili de açıklama yapan Sancaklı, “Hayatım boyunca şerefim ve haysiyetimle yaşadım. Milli şahsiyetime dönük en küçük lekeyi bile kabul etmem mümkün değildir. Gündemdeki bu konuda oğlumun ve şahsımın en küçük bir dahli olmadığına dair bütün değerlerim, namusum ve şerefim üzerine and içerim. Bahsi geçen ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şirketin adı THODEX'tir. Bu şirketle oğlum Mert Sancaklı'nın veyahut herhangi Sancaklı'nın fiili hiçbir bağı olmamıştır ve halen de bulunmamaktadır. Devletimizin yapacağı tahkikat sonucunda gerçek ortaya çıkacaktır” ifadelerinde bulundu.