Muhammed Ertuğrul: İnandık ve başardık!

İlimizin son döneme damga vurmuş voleybolculardan, geride bıraktığımız yıl Yahya Kaptan da ikamet eden ve an itibari ile Gebze’de ailesi ile birlikte yaşayan Ziraat Bankası’nın başarılı orta oyuncusu Muhammed Ertuğrul, Kocaeli Gazetesi’ne konuştu. Ziraat Bankası, İtalyan rakibi Allianz Powervolley Milano ile Avrupa finali oynadı ve ikinci oldu. Ankara ekibi voleybolun ülkedeki zirvesi Efeler Ligi’nde Fenerbahçe’yi final serisinde 3-1 mağlup ederek geçen sezonun rövanşını aynı skorla aldı ve Türkiye şampiyonu oldu. Ziraat Bankası’nın, sporculuğunun yanında karakteri ile örnek olan ismi Muhammed Ertuğrul şampiyonluk hikayesini anlattı.

TÜM DUYGULARI YAŞADIM

Çok yoğun ve bir kadar o da zorluklar yaşadığı sezon sonunda şampiyon olmalarının onur verici olduğunu ifade eden Muhammed Ertuğrul şu şekilde konuştu: Yeni sezonda Ziraat Bankası ile anlaştım. Burada dolu dolu tam 9 ay geçirdim. Bu süreçte unutamayacağım güzellikte duygular yaşadım. Ancak kendi adıma hayli sıkıntılı anları da geride bıraktım.

COVID, BAŞIMIZIN BELASI OLDU

Korona illeti başlı başına bizi kilitledi. Bu hastalığı takımda iki kez hastalık geçirenler dahi oldu. Berbat günlerdi. İşin ilginç tarafı bu hastalığı takımda geçirmeyen nadir kişilerden birisiydim. Belki inanmayacaksınız ama tek başıma, ya da 2-3 kişi antrenman yaptığımız günler dahi oldu. Bu kadar moralsiz günler geçirsek de sezonun ilk 16 maçı yenerek geldik. Oynama konusunda bir sorunum olmadı. Ardından sakatlık geçirdim ve toparlanmam biraz zaman aldı.

BUNLAR PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ

Her zaman hedefi olan birisiyim. Ekmek yediğim yer neresiyse o yerin neferi olurum. Oynadığım zamanlarda terimin son damlasına kadar mücadele eder, oynayamadığım anlarda takımımızın ayağa kalkması, hareketlenmesi ve motivasyonunun artması için elimden ne gelirse yaparım. Buna kaptanlığın dışında ağabeylik de diyebilirsiniz. Para mal mülk bir yere kadar. Parayı çalışarak elde edebilirsiniz ama bazı anlar vardır, onu geriye getirmek imkansızdır. Ziraat Bankası ile bu sezon yaşadığımız şampiyonluk mesela. Bu duygunun parayla, pulla ölçülebilir bir tarafı yok.

ALLAH RAZI OLSUN

Fenerbahçe ile oynadığımız final serisini 3-1 kazandık. Çok üst düzey bir voleybol oynandı. İki takımda da yıldızlar adeta savaştı ve inanıyorum ki sporseverler de voleybola doydu. Serinin dördüncü maçını 3-1 kazandık ve Türkiye’nin en büyüğü olduk. Tarifsiz bir duyguydu. Çok mutluyum inanın. Her şeyden önce çok iyi bir insan olan antrenörümüz Cia (Giampaolo Medei) ve takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Hayatında ilk maça çıkan pasörümüz de olmak üzere şampiyonluk emeği geçen Başkanımızdan, sporcusuna, malzemesinden sağlık ekibine, her birinden Allah bin kat razı olsun.

MÜCADELE ETME GÜCÜNÜN ÖNEMİ

Takımımızın başarısının altında yatan konuların başında mücadele etme gücü geldi. Ayakta kalan, düşmekte olan yanındakinin sırtına dayandı ve yükü birlikte omuzladı. İçerideki aile ortamı, başkan ile hocalarımızın bizlere yaklaşımları ve bize verdiği güven işimizi kolaylaştırdı. Tabii ki takım içinde çok güzel dostluklarımız da oldu. Ancak yıldızımız Wouter Ter Maat için ayrı bir parantez açmak lazım. Hayatımda böyle bir adam görmedim. İnanılmaz iyi niyetli ve bir o kadar da yetenekli.

İNANMALI VE İSTEMELİSİN, BIRAKMAMALISIN

İBB’de ( İstanbul Büyükşehir Belediyesi) henüz 17 yaşımdayken lig kupası, 1 sonraki yıl aynı takımla Süper Kupa kazandım. O günlerde de “Bu işi en tepede yaşayacağım” dedim. İyi bir sporcu olmak istiyorsanız öncelikli olarak düzenli çalışmak zorundasınız. Ancak –İnanmak- işin kilidini açan anahtardır. Her zaman senin için bir yerlerde fırsatlar duruyor. Önemli olan bu fırsatlara ulaşmayı istemek. Sen ne kadar ister ve inanırsan yolun da o kadar kısalır.

BEN İZMİT’İN BU ŞEHRİN ÇOCUĞUYUM!

Kocaeli’yi çok seviyorum. Burası benim toprağım. Hani derler ya İzmit çocuğu diye. Bu iliklerimde hissediyorum. Bu şehirde çok iyi işlere imza atmak istiyorum. Biliyorum ki Kocaeli’de bu potansiyel var. Ailemle yaşıyorum ve onlar için mücadeleme devam edeceğim. Ailem hayatımdaki en büyük destekçilerim. Şampiyonluktan ötürü yüzlerce mesaj ve telefon aldım. Tebriklerini gönteren ve beni sahiplenen Kocaeli halkına da çok ama çok teşekkür ederim.

Muhammed Ertuğrul kimdir?

1989 Kocaeli doğumlu Muhammed Ertuğrul, Efeler Ligi’nde birçok takımın formasını giydi. Muhammet Ertuğrul sırasıyla Arçelik, İstanbul Büyükşehir, Galatasaray, Şahinbey Belediye, Maliye Piyango, Jeopark Kula Belediye ve son olarak Afyon Belediye Yüntaş takımlarında başarı ile mücadele etti. 2 metre boyundaki başarılı orta oyuncu 2013-2014 ve 2018-2019 sezonlarında blok kralı oldu. Muhammed sırası ile Nedim Özbey, Ahmet Reşat Arığ, Jasko Milenkoski ve son olarak Giampaolo Medei gibi deneyimli antrenörlerle çalıştı.