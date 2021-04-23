Bu bayram çocukların bayramı değil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentte birçok etkinlik düzenlendi. Sabah saatlerinde İzmit Kültür Tepesi’ne çelenk bırakma töreni ile başlayan kutlamalar, Koronavirüs salgını nedeniyle sönük geçti. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri kentte birçok etkinlik ile 23 Nisan’ı kutlarken İzmit Yürüyüş Yolu’nda kağıt toplayan bir çocuk yürek burktu.
“PARA KAZANMAM GEREKİYOR”
14 yaşındaki Hüseyin kutlamalar olduğu sırada kağıt toplarken geçinmek için bu işi yaptığını belirtti. Urfa’dan yeni geldiklerini söyleyen Hüseyin, sokağa çıkma kısıtlamasında mecburen kağıt topladığını, para kazanması gerektiğini söyledi. Çocuk bayramında yaşanan bu diyalog yürek burktu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.