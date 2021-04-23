Bu bayram çocukların bayramı değil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kentte birçok etkinlik düzenlendi. Sabah saatlerinde İzmit Kültür Tepesi’ne çelenk bırakma töreni ile başlayan kutlamalar, Koronavirüs salgını nedeniyle sönük geçti. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri kentte birçok etkinlik ile 23 Nisan’ı kutlarken İzmit Yürüyüş Yolu’nda kağıt toplayan bir çocuk yürek burktu.

“PARA KAZANMAM GEREKİYOR”

14 yaşındaki Hüseyin kutlamalar olduğu sırada kağıt toplarken geçinmek için bu işi yaptığını belirtti. Urfa’dan yeni geldiklerini söyleyen Hüseyin, sokağa çıkma kısıtlamasında mecburen kağıt topladığını, para kazanması gerektiğini söyledi. Çocuk bayramında yaşanan bu diyalog yürek burktu.