23 Nisan Videolu Şiir Yarışması’nın sonuçlarını  Hürriyet, çocuk başkanla birlikte açıkladı



İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Şiir Okuma Yarışması’nın sonuçları açıklandı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet şiir yarışmasının sonuçlarını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediye başkanlık koltuğuna oturan Damla Kılıç ile birlikte açıkladı. 6-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen yarışmayı okul öncesi kategorisinde Aras Öztürk, ilkokul kategorisinde İlker Bariç, ortaokul kategorisinde ise Azra Hocaoğlu kazandı.



63 ÇOCUK KATILDI

Çocuklara milli egemenlik duygusunu ve bayram heyecanını aşılamak, ana dil sevgisi ve sanatsal bir derinlik kazandırmak amacıyla düzenlenen anlamlı yarışma Covid-19 salgını sebebi ile online olarak gerçekleşti. 3 kategoride toplam 63 çocuğun katıldığı yarışmanın jüri üyeliğini Aydili Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Suat Özdemir, gazeteci-şair-yazar Ruhan Odabaş, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Sazyek ile Arş. Gör. Durmuş Ongun ve İletişim Fakültesi Arş. Gör. Dr. Ali Murat Varlı üstlendi.



YARIŞMADA DERECEYE GİRENLER VE ÖDÜLLERİ

Okul öncesi

1.Aras Öztürk / Elma Şekeri Anaokulu (Scooter)

2.Betül Erva Demir / Şehit Selçuk Gökdağ İlköğretim Okulu (Kodlama kiti)

3.Elif Aysima Turgut / Bilgün Dereli Anaokulu (Etkinlik seti)



İlkokul

1.İlber Bariç / Yahyakaptan İlkokulu (Scooter)

2.Ezgi Berra Topuzlu / 23 Nisan İlkokulu (Mikrofonlu kulaklık)

3.Ayşe Sima Çelik / Kale Elit İlkokulu (Usb bellek 64 GB)



Ortaokul

1.Azra Hocaoğlu / Kazım Karabekir Orta Okulu (Bisiklet)

2.Bora Ediş / Şehit Erkan Aydın Orta Okulu (Akıllı bileklik)

3.Mehmet Ege Balcı / Yahyakaptan Orta Okulu (Usb bellek 64 GB)