Sevilla, Kerem Aktürkoğlu’nun peşinde!

Galatasaray'da Fatih Terim'in gol yollarındaki umudu Kerem Aktürkoğlu'nu İspanyol devi Sevilla takip ediyor. Mbaye Diagne'nin kiralık gitmesi ve Younes Belhanda'nın sözleşmesinin fesih edilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu, attığı 6 golle şu anda takımda yer alan oyuncular arasında en golcü 3 futbolcudan biri durumunda. Genç oyuncu, 2 gol daha atması durumunda 8 gole ulaşacak ve Falcao ile sayıyı eşitleyecek.

2024’E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Öte yandan genç oyuncu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da adından sıkça söz ettirmeye başladı. Futbol dünyasında "Yetenek avcısı" olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Kerem’in yıllık kazançları ise 800, 850, 850 ve 900 bin lira.