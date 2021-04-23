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23 Nis 2021 - 21:00- Gündem G: 23 Nis 2021 - 21:03

Korona verileri açıklandı! 49 bin 438 yeni vaka

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü. 23 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 3089'u semptomatik olmak üzere 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820'ye yükseldi. Vefat sayısı 343 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 60 bin 176 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3089'u semptomatik olmak üzere toplam 49 bin 438 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 343 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 672'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 550 bin 820'ye yükseldi.


BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 60 BİN OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 60 bin 176 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 475 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 54 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 354 kişi hayatını kaybederken, 3128'si semptomatik olmak üzere 54 bin 791 yeni vaka tespit edilmişti.

# koronavirüs

23 Nis 2021 - 21:00 - Gündem

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