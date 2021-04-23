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23 Nis 2021 - 22:08- Gündem G: 23 Nis 2021 - 22:09

Tuncay Becedek’i kaybettik

Tuncay Becedek’i kaybettik 1971-1972 yıllarında Kocaelispor forması giyen, öncesinde Avni Kalkavan ve Lefter Küçükandonyadis ile Fenerbahçe'de oynaya...

Erdem ÖVÜÇ
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Tuncay Becedek’i kaybettik

1971-1972 yıllarında Kocaelispor forması giyen, öncesinde Avni Kalkavan ve Lefter Küçükandonyadis ile Fenerbahçe'de oynayan, Karagümrük, İstanbulspor, İzmirspor ve Bursaspor formaları terleten, 3 A Milli, 1 Ümit Milli, 4 Genç Milli olan Tuncay Becedek vefat etti.

ÇOK SAYIDA ŞAMPİYONLUK YAŞATTI

24 Şubat 1942 doğumlu olan efsane isim Becedek hastalığı ile mücadele ediyordu. SEKA Kağıtspor ve Gölcükspor'da teknik direktörlük yapan, İzmit'te bir çok amatör takımı şampiyon yapan, SEKA'da emeklisi, ve Selüloz İş Şube Başkanı Tuncay Becedek’e Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
# İzmit

23 Nis 2021 - 22:08 - Gündem

Muhabir Erdem Övüç

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