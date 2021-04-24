Hürriyet’ten şampiyon futbolculara anlamlı plaket

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaelispor Kulübü ziyaretinde farklı bir jestte bulundu. Hürriyet, yeşil siyahlıların geride bıraktığımız sezon şampiyonluk yaşadığı kadrodaki futbolculara anlamlı bir plaket takdim etti.

YAKLAŞIK 160 PLAKET HAZIRLANDI

Burak Süleyman, Semih Karadeniz, Taha Batuhan Yayıkçı, Kemal Can Aydemir ve Mesut Özdemir, Hürriyet’in elinden şampiyonluk plaketlerini aldı ve Başkan Hürriyet’e nazik düşüncesinden ötürü teşekkür etti. Öte yandan Kocaelispor’un geçmiş yıllardaki şampiyonluklarında emek sarf eden başkan, teknik kadro ve futbolcular için yaklaşık 160 adet plaket hazırlandı. Kocaelispor’un şampiyonlarına bu plaketler de zaman içerisinde İzmit Belediyesi görevlileri tarafından takdim edilecek.